´Chicote´ le tira a Chivas: ´América el más grande en México´

Inevitable la comparación tras la serie de partidos contra Chivas. Cristian Calderón, a pesar de su pasado rojiblanco, no titubeó al señalar que el mejor equipo de México es el América.

"Me tocó vestir la camiseta de las Chivas y hoy acá (en América) he ganado títulos. Creo que se habla más en el campo que afuera, llegué a un equipo que tiene calidad en todos los sentidos con el cuerpo técnico y staff, se ve claro que América es el más grande que hay en México", dijo previo a la salida del equipo a Zapopan, Jalisco, donde enfrentarán el sábado al Atlas.

Sin embargo, la adrenalina tras eliminar al Guadalajara de la Copa de Campeones de Concacaf sigue encendida, porque se aproxima otra serie de juegos consecutivos, entre cuartos de final de Concachampions y de Liga MX, ante el Cruz Azul.

"Tenemos un equipo muy competitivo, no sólo somos 11 jugadores, tenemos dos por posición y es lo importante, los partidos ante el Cruz Azul serán lindos en liga y Concachampions", expresó el lateral izquierdo. "Y vamos a disfrutar así como contra Chivas, tenemos que ser mejores, hay cosas por mejorar".

Uno de los fuertes del equipo dirigido por André Jardine es la mentalidad y la actitud. Un buen ejemplo fue la remontada ante las Chivas en los octavos de final de la Concachampions.

"Podemos perder un partido y es normal perder uno, pero el equipo mentalmente es muy fuerte, dentro del vestidor hay una vibra muy chingona de mis compañeros, es la base de los buenos resultados, es la base de conseguir títulos y hacer grandes cosas... Este vestidor está para seguir ganando títulos", presumió como una de las virtudes el tricampeón.

Por otro lado, el Chicote Calderón se refirió a la competencia interna que vive con el colombiano Cristian Borja en la lateral izquierda.

"Obvio que me hubiera gustado jugar (contra Chivas en Concacaf), pero sabemos que cuando el cuerpo técnico manda un once al campo es por estilo de juego de rival o la manera que quiere él (Jardine), la rotación no me molesta, se le apoya así juegue el de la Sub23 se le apoya, hay dos por posición y al que le toque lo hará de la mejor manera.

"Me puede tocar a mí, otras a Cristian Borja, otras a ninguno de nosotros, pero hemos visto que me ha tocado jugar de defensa central en un momento, es importante que estemos al cien y al que le toque lo haga de la mejor manera", añadió el defensor de 27 años, quien suma en el Clausura 2025 seis juegos, cinco de titular, para un total de 432 minutos de acción.

Al momento, las Águilas marchan en el segundo lugar, con 24 puntos, dos de diferencia con el líder León, mientras que el Atlas es el urgido de superar el puesto 13 tras acumular 13 unidades.

"El partido contra el Atlas se ve bien, el equipo se ve fuerte, unos más cargados que otros por seguidilla de partidos, mentalmente estamos bien, necesitamos esos tres puntos para estar arriba".

Por último, entre sus deseos se encuentra el de retornar a la Selección Mexicana.

"Sigo soñando con ir a la Selección, sería lindo regresar, (Jesús) Gallardo sabemos la clase de jugador que es, es de jerarquía, es el único lateral natural, pero ya sea (Jesús) Angulo, (Gerardo) Arteaga, el que esté lo hará de la mejor manera", dijo sobre la competencia interna del Tricolor en la posición.

Calderón como seleccionado nacional registra cuatro participaciones. La primera en un amistoso contra Trinidad y Tobago (jugó 45 minutos), en octubre de 2019, mientras que el resto fue en la fase grupal de la Concacaf Nations League del 2019, contra Bermudas y Panamá.