'Chiquete' Orozco necesitaba un cambio y quiere la décima

Jesús ´Chiquete´ Orozco fue presentado de manera oficial como jugador de Cruz Azul y en su primera conferencia de prensa como integrante del conjunto celeste, afirmó que le convenció el proyecto que está armando La Máquina, además, deseaba algo nuevo en su carrera futbolística.

Yo siento que necesitaba un cambio y cuando se me presentó el proyecto de Cruz Azul, creo que no lo dudé, el proyecto deportivo que hay me llamó mucho la atención y es eso, es una gran institución, un equipo muy grande y estoy comprometido a dar mi máximo", aseguró.

Orozco sabe lo que se demanda al jugar en una escuadra de la jerarquía de Cruz Azul, por lo que no dudó en expresar que el objetivo principal es ganar la décima estrella.

Son dos instituciones (Chivas y Cruz Azul) de las más grandes del país, entonces puedo decir que la exigencia es el campeonato y siempre que se llega a un equipo grande, uno va a estar peleando por el campeonato, a tratar de estar en la final y pelear por la décima que todos queremos", manifestó.

Jesús comentó que el inicio de torneo lo ha motivado, pues quiere que el equipo celeste haga bien las cosas dentro del campo de juego para enamorar de nuevo a la afición y se haga presente en el Estadio Olímpico Universitario.

Nosotros nos vamos a partir la madre en la cancha con resultados, sabemos que es un estadio muy grande y a nosotros es lo que nos motiva, el poder llenarlo de puro cruzazulino, en lo personal me motiva porque si se dan los resultados, la afición va a estar al pie del cañón", finalizó.