Clavadistas fueron abandonados por la Conade; Los apoyaron Martha Higareda y Karla Souza

La Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados que se llevó a cabo hace unos días en Berlín, Alemania, dejó buenos resultados para los mexicanos Diego Balleza y Randal Williars, pues estos lograron hacerse de la medalla de bronce en clavados sincronizados plataforma 10 metros.

Pero se dio a conocer que estos no fueron apoyados por la Conade, comandada por Ana Gabriela Guevara, afirmando que fueron las actrices mexicanas, Martha Higareda y Karla Souza quienes fueron una pieza importante para la victoria mexicana.

En una entrevista para Claro Sports, el clavadista Diego Balleza afirmó que fueron las actrices mexicanas quienes pagaron los gastos para que estos pudieran competir. Este afirmó que si no fueran por ellas, no se hubiera logrado el bronce.

"Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (...) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín; la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza", dijo el mexicano.

Ademas, este agradeció al cónsul de Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, afirmando que este pagó por sus gasta en el campeonato mundial de Fukuoka.

"A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía", reconoció.

Cabe apuntar que actualmente la Conade, dirigida por la ex atleta Ana Gabriela Guevara, mantiene congeladas las becas por conflictos entre la extinta Federación Mexicana de Natación (FMN) y el Comité de Estabilización instaurado por la World Aquatics.