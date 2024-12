Club America se pone en ventaja para el tricampeonato

El Club América dio un paso importante rumbo al título del Apertura 2024 al imponerse 2-1 a Rayados de Monterrey en el partido de ida de la gran final, disputado en el Estadio Azteca. A pesar del resultado favorable, los jugadores azulcremas son conscientes de que la serie aún está abierta y que los 90 minutos restantes, en el Estadio BBVA, serán cruciales para definir al campeón.

El mediocampista Álvaro Fidalgo destacó la importancia de mantener la calma tras el triunfo inicial. "Con mesura, porque no hemos ganado nada. Quedan 90 minutos en una cancha complicada, contra un gran equipo. Hay que hacer un gran partido de vuelta. Me acaban de decir que desde el 91, América no ganaba una Final de ida, así que mira, aquí está la primera. Contentos, pero conscientes de lo que falta", señaló el español, quien fue pieza clave en el triunfo.

Por su parte, el defensor Israel Reyes expresó la ilusión que genera para el plantel la posibilidad de conseguir el tricampeonato. "Lo que más me ilusiona es la palabra tricampeonato, por todo lo que ya podemos dejar como historia y como huella. No tuvimos una casa en ningún momento, y en cada lugar que fuimos hicimos nuestra casa. Tuvimos muchos lesionados; lograr este campeonato creo que va a ser mucho más que los anteriores, y tengo plena confianza de que vamos a lograrlo", afirmó.

El encuentro de ida también dejó una baja sensible para Rayados, luego de que Lucas Ocampos se lesionara en la parte posterior de la pierna y quedara descartado para el duelo de vuelta. Fidalgo no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje de apoyo. "Quiero mandar mucho ánimo a Ocampos. Creo que es un grandísimo jugador, bienvenidos jugadores así a la liga. Lo siento mucho por la lesión. Le mando un abrazo y mucho ánimo", declaró el español.

Con el marcador a su favor, América buscará cerrar la serie el próximo domingo en el Gigante de Acero, donde Rayados intentará remontar frente a su afición. Se espera un duelo intenso, con dos equipos que han mostrado gran nivel a lo largo del torneo y que ahora lo dejarán todo en la cancha por el campeonato.