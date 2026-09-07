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Juventus Monclova golea 4-0 a Club Deportivo Miravalle en la Liga Municipal
El Juventus mostró su superioridad desde el inicio del partido, con un gol de Jorge Retiz al minuto 7. La escuadra local dominó el encuentro sin contratiempos, asegurando su victoria con un juego sólido y efectivo.
El Juventus tuvo un día de campo ante el peor equipo de la categoría Premier Plus, el Club Deportivo Miravalle, al imponerse por un holgado marcador de 4-0 en partido que disputaron el pasado domingo, dentro de la jornada 6 de la Liga Municipal de Fútbol.
La escuadra de la Juve encontró rápidamente el camino hacia la ventaja y manejó el trámite del partido sin contratiempos. Apenas al minuto 7, Jorge Retiz abrió el marcador y más tarde volvió a hacerse presente, al 32´ para firmar su doblete y ponerse la etiqueta de MVP.
Cristian Treviño también colaboró en la ofensiva al marcar al minuto 29, mientras que Irving Treviño apareció al 37 para poner cifras definitivas y sellar la goleada del Juventus ante un Miravalle que sigue sin adaptarse al nivel de la máxima categoría del balompié monclovense.
Con este resultado, la Juve elevó su cosecha a 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y una derrota. Por su parte, el Club Deportivo Miravalle se mantuvo con una sola unidad y continuó en el fondo de la tabla.