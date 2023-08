Colonia Borja víctima de Colonia Obrera

Tres sensacionales atajadas de Héctor "Conejo" Morado, en la parte complementaria, en disparos de Arturo Ibarra, Luis Enrique Martínez y Pedro Piña Ortiz, fueron factores decisivos, para que la oncena de Colonia Obrera, obtuviera la cuarta victoria, en Fútbol Máster Oro Plus de los miércoles, venciendo a Colonia Borja con marcador de 4 goles a 1.

"Me sacudieron mis manos con esos violentos disparos", me platicó Héctor Morado guardameta de colonia Obrera, al culminar este encuentro, en donde la escuadra del Profesor Enrique Gaona, en los últimos 20 minutos de juego, lanzaron furioso ataque, que al final no tuvo graves consecuencias.

Los autores de los goles que dieron la victoria a Colonia Obrera, fueron registrados por Miguel "Torbellino" Morado dos, los demás fueron de Mario "Coyote" Peña y José Ramón Rodríguez.

Por Colonia Borja, lo registró Luis Enrique Martínez.

POLONIA DERROTA A CDSCO, EN EL ARMANDO PRUNEDA

En otro encuentro de este miércoles, la oncena de Polonia de la Sierrita, derrotó 3 goles a 0 al CDSCO, del Doctor Víctor Hugo Araiza, juego celebrado en Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda.

Polonia de Lorenzo Mendoza, contó en esta victoria con goles de Jesús Tobías Aguilera, Mario Méndez y Eduardo Valle.

INDEPENDIENTE MONCLOVA, SUPERA A MIRAVALLE

La oncena del Independiente Monclova, consiguió su tercera victoria en campeonato de liga, venciendo a Club Miravalle con marcador de 3 goles a 0.

Fue en cancha de Polideportivo Raúl "Papo" Ríos, en donde se efectuó este encuentro, y en donde el Independiente Monclova, contó con dos goles de Eduardo Tovar y uno de Juan Carlos Peña.