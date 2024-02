Comité Olímpico Mexicano reconoce que hay crisis en algunas disciplinas

Aunque impera el optimismo del Comité Olímpico Mexicano en sus atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, su titular María José Alcalá es consciente de la crisis que sufren algunas disciplinas como el atletismo y la natación no han logrado las cuotas deseadas para la justa veraniega.

Todos los deportes en un momento llegan a una crisis, tienes que ver lo que está fallando, ver lo que puede servir y lo que no, se debe hacer un análisis. No soy especialista en temas de atletismo, lo que sí puedo decir es que los especialistas en temas acuáticos nos sentamos a ver cómo ayudamos a los sincronizados y la natación que viven crisis peor que el atletismo, es analizar y aceptar las verdades, hay fallas en el sistema", reconoció Alcalá tras el lanzamiento de un nuevo socio comercial del COM.

Por otro lado, Alcalá anticipó la posibilidad de que México sume otra plaza olímpica en clavados, la de trampolín de 3 metros femenil individual.

Estamos a la espera de una segunda plaza de trampolín 3 metros femenil, que también se tendría que poner a clasificación (selectivo nacional). La World Aquatics tiene sus tiempos, va a tardar como un mes o un mes y medio, tienen que ver el recorrido de qué países aceptan sus plazas y cuáles las rechazan, se recorren los lugares y ahí estaremos atentos por se puede lograr otra plaza", agregó.

Sobre la designación directa de los cupos olímpicos por parte del Comité Estabilizador de la Federación de Natación, la presidenta del COM respaldó los criterios.

En clavados, para mí un deporte al que le guardo mucho cariño y respeto, todos los que fueron seleccionados fue a pulso, a nadie se le regaló nada, todos han mostrado constancia y calidad, falta por definir una prueba de trampolín 3 metros de hombres, del que haremos un selectivo", mencionó.

Esto le da mucha certidumbre para entrenar, todos los clavadistas tienen margen para crecer y estar en mejores condiciones hacia París 2024. Los criterios es que estuvieran dentro de los mejores del mundo, sus resultados fueron de Fukuoka 2023, Panamericanos de Santiago 2023 y ahora en el Campeonato Mundial de Doha, vimos el desempeño y que en lo nacional no les ganaran otros mexicanos", explicó, al tiempo que descartó al momento inconformidades de otros clavadistas.