"Con mis hijas no se metan"Quiñones habla sobre insultos racistas en su contra

Por medio de sus redes sociales, el jugador del América, Julián Quiñones se pronunció en contra de los insultos racista que este sufrió durante el partido en contra de las Chivas del Guadalajara.

En sus historias de Instagram este condenó los insultos en su contra por el color de su piel, dejando una advertencia de que no insulten a su hija por los mismos motivos racistas.

"Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto, y más si se trata de mi color de piel".

"Lo hago más que todo porque se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos sabe que los hijos son lo más sagrado. Solo por eso pongo este mensaje".

"A mí pueden decirme todo lo que quieran, pero con mis hijas no se metan", sentenció.

Julián Quiñones es originario de Colombia pero este fue naturalizado mexicano en octubre de 2023, convirtiéndose en el primer colombiano naturalizado jugando para la selección mexicana.