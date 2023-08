Confirman Rojinegros a Augusto Solari

GUADALAJARA, Jalisco 04-Aug-2023 .-Los colores y el escudo del Atlas no son desconocidos para Augusto Solari, quien ayer fue oficializado como refuerzo de los Zorros.

El argentino es sobrino de Eduardo Solari, quien fue técnico de los Rojinegros en la temporada 1995-1996 y en una segunda etapa en 2001.

"(Estoy) muy contento, muy entusiasmado, feliz de poder arribar a esta institución. Mi tío abuelo Eduardo (Solari) fue técnico de Atlas, recuerdo que mi primo tenía unas espinilleras del Atlas y como todo en la familia se va pasando de los más grandes a los más chicos, yo las tenía y las recuerdo con mucho cariño, las usé durante mi infancia", mencionó Augusto.

"Atlas fue muy importante. Mi abuelo estuvo por acá también (Jorge "Indio" Solari), mis tíos Santiago (ex DT del América), Esteban (ex jugador de Pumas). para la familia México es importante y claro que tenemos mucho cariño".

Augusto, de 31 años, se desempeña en el sector derecho del terreno de juego, ya sea como extremo o volante.

"Me gusta el trabajo de hormiga como se dice, me gusta estar desde donde me toca ayudando y apoyando a mis compañeros. Soy un polifuncional por derecha, puedo jugar en varias posiciones, aclimatarme a lo que me pida Benjamín Mora".