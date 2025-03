Consternación y tristeza por muerte de joven futbolista

Tras la muerte de José Antonio Reyes Sauceda, quien sufrió un fatal accidente ayer por la mañana en el Libramiento CSG, amigos y compañeros cancha expresaron su consternación y tristeza a través de decenas de publicaciones en Facebook.

Conocido con el apodo de "Joyita Malagón" en el ambiente futbolero de Frontera y Monclova, el joven de 27 años de edad gozaba de una gran popularidad. Muchos de sus conocidos lo consideraban como una persona alegre y con muy buen sentido del humor, además de ser un hincha apasionado de las Águilas del América.

"Triste y lamentable noticia amigo y compañero. Tenías una vida por delante, pero las cosas pasan en tan solo unos segundos, vuela alto y Dios les de consuelo a tu familia para tan irreparable pérdida. Me quedo con los buenos recuerdos de escuela bro. QEPD Joyita Malagón el mejor jugador y fan del América", expresó Jaqueline Sifuentes en una publicación.

"Apenas ayer estaba platicando contigo sobre tu futuro, me decías que realmente querías mejorar y jamás olvidaré tus últimas palabras. Estoy en shock y solo espero que donde quiera que estés encuentres la paz que tanto buscaste en vida. Dios te reciba con los brazos abiertos porque a pesar de los errores seguimos siendo sus hijos, pronta resignación a su familia de mi estimado compañero y amigo", escribió Eduardo Gómez.

Jugador de equipos como Real Occi en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, así como del Deportivo Praderas y Deportivo Bella en la Liga Municipal de Monclova, "Joyita Malagón" se ganó incontables amistades en ambos municipios. Laboraba en la empresa Trinity, donde también jugó futbol y participaba en otras actividades deportivas con el departamento de Nave 7.

"Un gran ser humano, siempre alegre y una muy buena persona así te recordaremos todos en barrio y en el Real Occi", externó Oscar Castaño, mientras que Juan Reyna publicó, "Te me adelantaste carnal, me duele tu partida. Fuiste una gran persona, amigo, carnal, siempre me quedaré con tus buenos recuerdos hermano, descansa en paz mi Joyita Malagón, esto no es un adiós, es un hasta pronto", señaló Juan Reyna.

Por otro lado, Debryan David González, amigo de Reyes Sauceda, destacó una publicación compartida por éste hace unos días, en la que "Joyita Malagón" dejaba ver que su mayor miedo era morir joven. "Hace apenas unos días vi que hiciste esta publicación compadre, no lo puedo creer".