Continúa la acción en la fecha 8

Score

Sigue la actividad en la semana ocho de la temporada 2021 en la liga municipal de baloncesto, la cual se vive la noche de hoy a partir de las 20:45 horas sobre la duela del recinto gimnasio Santiago V. González.

Con dos partidos estelares será como se efectué la ronda de hoy jueves 1 de julio para iniciar el mes con lo mejor del baloncesto local, pues tenemos el encuentro entre el equipo de Goonies y Cumbres, el cual abre el telón de la jornada de esta noche.

Seguido de este está el duelo entre Blazers y Next Level a las 22:00 horas, para cerrar con broche de oro, pues tenemos a nada más y nada menos que al líder actual de la competición enfrentando a los del tercer puesto en la tabla general, Next Level que buscará esta noche volver al segundo lugar luego de que en la última fecha de partidos, Rassini lo bajara al tercer peldaño superándolo por un duelo de diferencia, ya que los ´´muelleros´´ mantienen un invicto de ocho partidos seguidos y Next Level cuenta con un historial de ocho victorias en nueve partidos.

Por otro lado los lideres, Blazers quieren mantener intacto su invicto en la temporada de nueve victorias posibles y su diferencia en puntos por dos unidades frente a los de Rassini y Nex Level.