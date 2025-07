Diego Luna anota doblete y lleva a EE. UU. a la final de la Copa Oro

Su ausencia de los Juegos Olímpicos en París 2024 ni siquiera fue detonante para que cambiara de opinión. Diego Luna, hijo de mexicanos, se enraizó en Estados Unidos a tal grado de apostar por jugar con ellos.

Aunque los visores del Tri le ofrecieron jugar con México, pasó de largo y fue hasta marzo de este año que pudo por fin jugar oficialmente con Estados Unidos. Fue la figura de su país al anotar el doblete contra Guatemala para posicionarlo en la final de la Copa Oro. Antes incluso fue trascendental al anotar el gol del empate ante Costa Rica en los cuartos de final.

Diego Luna, homónimo del actor mexicano, que vive en California, donde él nació hace 21 años, se formó en la academia del Barcelona en Arizona.

Luego pasó al San José Earthquakes para terminar de trabajar su técnica y en 2021 firmó con El Paso Locomotive, un equipo de la liga de formación futbolística de Estados Unidos, la USL.

"Este chico, Diego Luna, hace tres años estaba en la liga de formación y ahora ha llevado al país a una final de Copa Oro, no puede ser su historia más conmovedora, estoy orgulloso de él y de su empeño", dijo Landon Donovan sobre quien cree, puede ser figura de Estados Unidos en el Mundial.

En 2022 las cosas comenzaron a mejorar para Diego Luna, quien firmó con el Real Salt Lake y tuvo proyección en la MLS. Ya había sido llamado a las selecciones mejores de Estados Unidos con los que disputó el Mundial Sub 20 y debutó con la mayor en 2024. Pero jugó un partido oficial hasta marzo de 2025, en ese intervalo de tiempo, México lo buscó para llevarlo a sus filas, pero él se mantuvo firme con Estados Unidos, a pesar de no ir a Juegos Olímpicos en París 2024 porque no iba a ser titular.