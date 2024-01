'Corcho' Rodríguez aterriza en Monterrey para firmar con Rayados

Rayados ya cuentan con su primer refuerzo oficial, se trata de Jorge Rodríguez, quien arribó a la Sultana del Norte para detallar su fichaje.

El argentino reconoció a su llegada que referentes como Walter Erviti como Mauro Boselli, aconsejaron al "Corcho" para decantarse por la Liga MX, además, dijo estar contento por su llegada al país.

Con Walter Erviti (habló), un ídolo de acá, también me habló de la Liga Mauro Boselli, muchas cosas buenas que me dijeron y la verdad que muy contento. Muy emocionado, muy contento, me habló mucha gente del club, tengo muchos conocidos que pasaron por acá, la verdad que muy contento", comentó a su llegada.

El ex Estudiantes de la Plata agregó haber venido a un equipo competitivo y grande, el cual buscará cumplir con su objetivo del título.

Es un club muy grande, muy importante, la verdad que se haya fijado en mí, fue muy fácil decidir y venir para acá. El objetivo grupal seguramente será competir todo lo que se esté peleando y ser los principales candidatos en todo, es un club muy muy grande y la verdad que vengo a aportar lo mío para que al grupo le vaya lo mejor posible", dijo.