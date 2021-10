"Creo en México, es mi casa"; Santiago Muñoz prefiere jugar con el Tri

El delantero Santiago Muñoz, reciente incorporación del Newcastle United de la Premier League, brindó una entrevista para el canal de Youtube "Zabalive" en la que aseguró sentirse feliz por el momento que vive y expresó su intención por seguir formándose con la Selección Mexicana a la cual busca representar en el Mundial de Qatar 2022.

Muños, de 18 años de edad, recién dejó a Santos Laguna para fichar con el Newcastle de Inglaterra y se ha envuelto en una polémica sobre la temática de a qué combinado nacional representara, ya que cuenta con la doble nacionalidad (estadounidense y mexicana). Santi ya ha representado al Tri en categorías inferiores por lo que aún puede hacer en selectivos mayores con cualquiera de los dos países.

No obstante, Muñoz compartió que su proceso con la casaca mexicana ha sido satisfactoria y expresó su deseo por seguir por ese camino. Aunque con un "vivo el presente" no cerró de forma absoluta las puertas a una posible convocatoria con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

"Es un tema que he platicado mucho, para mí es un orgullo el poder ser considerado por las dos selecciones, para mi familia también. Tengo la posibilidad de eso, desde el momento en que inicia mi carrera profesional, tenía la opción de ir a Estados Unidos, pero yo decidí México porque me siento más mexicano, definitivamente", apuntó el futbolista.

Además, narró cómo ha vivido el proceso con el Tri y confesó que los Estados Unidos se han acercado a charlar con él: "Yo vivo en el presente, desde que me llegó la primera convocatoria con Selección Mexicana el trato fue buenísimo, estoy a gusto, cada proceso lo he disfrutado al máximo. Estoy muy contento. He tenido también acercamientos con Estados Unidos anteriormente, pláticas, y he sido claro, estoy a gusto en México, mi presente es México, creo en México y es mi casa".

Sobre su presente, Muñoz comentó el orgullo que le genera poder representar a un país y a una ciudad tan lejos como lo es Inglaterra, y alentó a quienes tengan el sueño de jugar en Europa a trabajar duro para poder cumplirlo.

"Para mí es un orgullo el poder cumplir este sueño por mí, para la gente que traigo atrás, mi familia, mi ciudad, México, todos los latinos, ahí de donde soy yo. Entonces para mí es un orgullo y pues quiero ser un ejemplo para todos los jóvenes que en verdad quieren cumplir sus sueños y pues que los sueños se hacen realidad, soy un ejemplo de eso", sostuvo.

Finalmente, ya con el tema Selección Mexicana aclarado, Santi advirtió de la gran competencia interna que existe actualmente en el combinado nacional. De igual forma, celebró el nivel que se genera producto de ello e indicó que luchará por estar presente para la Copa del Mundo de Catar.

"En México hay mucho talento, no tengo duda, por los procesos vividos, sé que hay talento impresionante, igual las generaciones que vienen son doradas. Los delanteros que están en selección, Raúl, Chuky, son ejemplo para mí, me da gusto que la rompan, quiero seguir sus pasos, ahora trabajo en mí, soy joven y lo que quiero es llegar a selección mayor y cumplir con objetivos", concluyó Muñoz.