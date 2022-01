Crisis en el Manchester United

Según una fuente de el diario británico "The Mirror", al menos 11 jugadores de la plantilla del Manchester United busca su salida del equipo ingles, debido ante la poca participación y el menos precio del nuevo entrenador alemán, Ralf Rangnik.

Con la llegada de Rangnik al ManU, se esperaba solidificar al equipo menguado por una temporada desfavorable para Los Reds, sin embargo el periódico ingles sostiene que el director técnico cuentas con sus "favoritos". Gabriel Agbonlahor, ex delantero de la selección inglesa apunto a la llegada Cristiano Ronaldo como una de las razones del desequilibrio por el que pasa el Manchester United.

"Su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un tiro, él levanta los brazos para decir ´¿Por qué no me has pasado?´. La armonía en el vestuario no es la correcta, ¿Por qué tuvieron que traerlo?. Es un jugador increíble que ha tenido una carrera increíble, pero no es el mismo jugador que era" ,apunto el ex delantero del Aston Villa.

El Manchester United figura en el séptimo lugar de la Liga Inglesa con 33 unidades, muy por debajo de los 53 del acérrimo rival el Manchester City.