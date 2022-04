Cristiano Ronaldo le da manotazo a un niño

En redes sociales se hizo viral el momento cuando Cristiano Ronaldo le da un fuerte manotazo a un niño que le pedía una foto, el cual, le dejo un gran moretón en la mano.

El pasado sábado, el Manchester United, se enfrentaba al Everton, del cual terminaron perdiendo con un solitario gol del Everton, agrandando la mala racha que atraviesa el conjunto de CR7.

Aficionado del Everton filma el estallido de ira de Cristiano Ronaldo tras la derrota del Manchester United pic.twitter.com/Yswei5oE2p — GOAL en español (@Goal_en_espanol) April 9, 2022

Cristiano Ronaldo salió del estadio visiblemente molesto por el resultado, cuando un joven de 14 años, le pidió una foto con su celular, a lo que CR7 le dio un fuerte manazo y le estrello su teléfono.

"Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso", señaló la madre.

Mediante su Instagram, El Bicho, pidió disculpas por sus emociones e invito al chico al Old Trafford para compensarlo por su actitud

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió Cristiano Ronaldo.