Cruz Azul analiza hacer a Francisco Palencia su nuevo director técnico

La Maquina del Cruz Azul se encuentra en una situación precaria, pues ya cada vez mas adentro de la Clausura 2023 de la Liga MX, el equipo de la capital se encuentro en el penúltimo puesto de la tabla general, solo por delante de la Mazatlán.

Ante este panorama, la directiva del Cruz Azul esta contemplando despedir al actual director técnico del equipo, Raúl Potro Gutiérrez y uno de los nombres que han salido para remplazar a El Potro es el legendario, Juan Francisco Palencia.

Aunque el regreso de Palencia, uno de los jugadores mas querido por la afición azul es prometedor, la directiva aun no se descarta por poner fin al contrato de Raúl Potro Gutiérrez, y aunque así fuera, el nombre de Palencia no es el único en ser considerado.

Tas su derrota contra Tigres, el Potro señal que este cuenta con el respaldado los altos mandos de La Noria.

Raúl Gutiérrez, sobre la idea de presentar su renuncia en #CruzAzul, tras su tercera derrota al hilo (Tigres), sexto partido sin ganar. pic.twitter.com/5D55aGnqoY — Pako Domínguez (@pako_dom16) February 5, 2023

"Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, y por supuesto por lo menos —hasta hoy— tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir, entonces todo lo demás son ´dimes y diretes´, señalo el Potro.

A pesar de que aún no hay nada confirmado, entre la afición celeste creció la insatisfacción ya que Paco Palencia no ha tenido un desempeño destacado como director técnico. En la Liga MX ya ha dirigido a Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán F.C, pero con ningún equipo tuvo victorias sobresalientes ya que tuvo una efectividad menor del 40% pues no cumplió con las expectativas de cada directiva.