Cruz Azul buscará sacudirse 'malaria' en el Azteca para clasificar

El panorama para Cruz Azul en la recta final del Apertura 2023, no luce nada alentador, pues La Máquina requiere de sumar al menos 10 puntos para pelear por un lugar en el Play-in, restándole cinco partidos por disputar, tres de ellos en el Estadio Azteca, no obstante, tiene las estadísticas en su contra, debido a que es el peor equipo jugando como local en lo que va de la temporada, pues no ha logrado ganar en casa y sólo ha sumado un punto en el Coloso de Santa Úrsula.

El conjunto celeste se encuentra por debajo de equipos como Necaxa y Querétaro, quienes tampoco han podido ganar como locales, pero registran más unidades que los cementeros, los Rayos llevan dos puntos obtenidos en el Estadio Victoria, mientras que los Gallos se han llevado tres del Estadio Corregidora.

Los partidos que les quedan a los dirigidos por Joaquín Moreno en la presente campaña, son dos de visita ante Tigres y Chivas, mientras que en el Azteca se medirán al León, a los Bravos de Juárez y al Puebla. Los duelos en casa no parecen tan complicados, sin embargo, la realidad indica que a Cruz Azul se le ha hecho difícil jugar en su propia casa.

La Máquina ha disputado cinco encuentros en su estadio, perdiendo cuatro de ellos, sus rivales fueron Toluca, América, Querétaro y Pumas, mientras que en contra de Santos en la Jornada 4, logró rescatar un empate, lo que le ha significado el único punto conseguido como local.

De esta manera, si es que el conjunto cementero quiere aspirar a meterse a la fase final del campeonato, tendrá que mejorar su accionar de juego, sobre todo en el Estadio Azteca, pues requiere de 10 puntos para pensar en el Play-in, teniendo la disputa de nueve unidades en casa, de las 15 que aún podrían ganar en el torneo.