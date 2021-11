Cruz Azul se plantea la salida de 'Cabecita'

CIUDAD DE MÉXICO.- Arrancaron las pláticas de la directiva del Cruz Azul para definir la lista de transferibles, los jugadores a renovar y los elementos que pueden llegar al equipo después de que cuando fueron eliminados en el repechaje, el técnico Juan Reynoso sentenciara que el fracaso se debió a "la falta de refuerzos de calidad".



Es por esto que hoy se reunieron en La Noria el presidente del equipo, Álvaro Dávila, y Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, para definir lo que ocurrirá en los próximos días.

El asunto que más inquieta a la cúpula celeste es la situación de Jonathan Rodríguez, quien a pesar de contar con un año más de contrato tiene un desencuentro con el cuerpo técnico y los deseos de emigrar a otro lado, ya que han aumentado sus pretensiones económicas, por ello es que los directivos lejos de renovarlo estarían buscando un destino que satisfaga las pretensiones económicas del ´Cabecita´ y de La Máquina.

Esta situación parece estar directamente ligada a la de otro peruano quien por cierto es del agrado de Reynoso, y se trata del delantero Raúl Ruidíaz, quien hoy le dijo a la directiva del Seattle Sounders que no piensa renovar su contrato.

También lee: Muere albañil electrocutado

Esta temporada no ha sido fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré", escribió el delantero peruano en sus redes sociales.

De esta forma el goleador se convierte en el relevo natural del ´Cabecita´, quien parece tener la intención de emigrar a la MLS.