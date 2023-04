Cuauhtémoc Blanco buscará ser director técnico de la selección

El exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que buscaría ser Jefe de gobierno en la Ciudad de México en caso de que Claudia Sheinbaum busque las elecciones presidenciales.

Sin embargo, en caso de no lograr su objetivo de mantenerse en la política, el ex mundialista con la Selección Mexicana señaló tener un ´plan B´ y es regresar al balompié como director técnico con el equipo de sus amores, el Club América, y posteriormente con el Tri

"Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos. Si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección (Mexicana)", expresó durante su visita en el municipio de Cuautla, donde recorrió la remodelada Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón.

Cuauhtémoc Blanco participó en tres mundiales portando la playera de la selección, siendo Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en los que jugó 11 encuentros. Consiguió marcar un gol en cada una de las justas en las que participó, además de contabilizar 4 asistencias.