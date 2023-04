Cuauhtémoc Blanco dice que siente que fue mejor que Hugo Sánchez y ´Chicharito´ Hernández

Hugo Sánchez es considerado por muchos aficionados el mejor futbolista mexicano de la historia y Javier ´Chicharito´ Hernández es el máximo goleador histórico del ´Tri´, pero Cuauhtémoc Blanco dijo que se siente que él fue mejor que ellos.

El exfutbolista y ahora gobernador del estado de Morelos fue cuestionado sobre si considera que estuvo al nivel de Hugo Sánchez y ´Chicharito´ Hernández, a lo que respondió que los mismos aficionados dicen que él fue mejor.

"¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos; eso no lo digo yo, lo dice toda la gente"

"Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que yo soy mejor que ellos. Yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo", declaró Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco y su participación con Selección Mexicana

El canterano de Club América representó a la Selección Mexicana por varios años, pues disputó 120 partidos con la playera del ´Tri´ y anotó 39 goles, además de que dio 14 asistencias. Participó en tres Copas del Mundo.