Cuento de hadas

GUADALAJARA, Jalisco 29-Nov-2024 .-Amadeo Zazueta regresa al campo que conquistó con entrega y pasión.

Hoy, en el Estadio Panamericano, frente a los Tomateros, "El Minino", ya retirado, recibirá un merecido homenaje tras 10 años como pelotero de los Charros de Jalisco, equipo en el que fue pieza clave para conquistar los campeonatos de las temporadas 2018-19 y 2021-22 de la Liga Mexicana del Pacífico.

La aventura de Zazueta con los Charros superó todas sus expectativas.

"No, me imaginaba convertirme en un ídolo, en ningún momento cuando llegué a Guadalajara pensé que iba a pasar eso. Para serte sincero, yo llegué a Guadalajara pensando en jugar un par de años más y retirarme, no estaba en mi plan durar todos esos años con Charros.

"Hubo lesiones de otros peloteros y el segundo año ya se me da la oportunidad completa de ser titular, y bueno, la aproveché y se me dieron las cosas. Entonces ahí es como yo empecé a ser un pelotero estelar aquí en la Liga y con Charros de Jalisco. Obviamente mis planes cambiaron, así que decidí seguir jugando y seguir disfrutando", dijo Amadeo a Grupo REFORMA.

Su llegada a la novena caporal se dio desde el traspaso de la franquicia de Algodoneros de Guasave, la cual se convirtió en los Charros en el 2014.

"Charros fue la etapa más emblemática que tuve en mi carrera, porque fue un solo equipo en el que estuve 10 temporadas. Y más allá de eso, lo que formamos, porque el equipo llegó en cero, los aficionados iban al estadio a ver qué es lo que había.

"A mí me gustó mucho ser parte de ese crecimiento. Todo lo que creamos junto a la afición, que sin ellos no existieran los Charros ahorita, todo eso lo hicimos juntos. Memorias, experiencias, emociones, todo eso con las gradas llenas. nunca se me va a olvidar lo que me dejó Jalisco y su afición", mencionó.

Tras dejar atrás una carrera deportiva de 15 años, el sinaloense obtuvo 3 veces el Guante de Oro (2015-16, 2016-17 y 2018-19), fue líder de hits en 2022-23 (88) y se posicionó como el tercer mejor promedio de bateo en la historia de la LMP con .293, por debajo de Héctor Espino (.329) y "Manny" Rodríguez (.294).

"Me quedo la verdad contento, satisfecho, creo que lo que se hizo con Charros y en mi carrera en general fue muy satisfactorio. Obviamente el plan de todos los beisbolistas es llegar a Ligas Mayores, a mí no se me dio eso, pero en ningún momento me siento menos por no haber llegado. Al contrario, estoy contento con lo que hice y me voy muy feliz con todo lo que me dio el beisbol", añadió.

'Un grupo especial'

Amadeo Zazueta tiene muy claro su mejor momento como beisbolista: conquistar el título con los Charros en la temporada 2018-19 frente a los Yaquis de Ciudad Obregón.

"Siempre soñé con ser campeón, ser un protagonista en el terreno de juego", recordó.

Charros consiguió su primer título de LMP teniendo a figuras dentro del roster como "Manny" Rodríguez, Agustín Murillo, Japhet Amador, Sergio Romo y el propio Zazueta, dirigidos por Roberto Vizcarra.

"El grupo que teníamos fue muy especial. Imagínate tenerlos ahí, yo apenas iba empezando a jugar todos los días y ellos eran unos súper estelares. Estar ahí al lado de ellos y constantemente recibir consejos, para mí era algo súper increíble; no se me olvida con los peloteros que jugué y que formamos esa bonita camada", compartió.

La segunda corona, conseguida en el 2021-2022 ante Tomateros de Culiacán, también la vivió con una enorme satisfacción, pero "nada como el primero".

Vetado por LMB

A los 17 años, Amadeo Zazueta vivió un escándalo en el beisbol mexicano al ser vetado de la LMB tras firmar directamente en Estados Unidos con Myrtle Beach Pelicans el 3 de abril de 2010.

La regla exigía que los peloteros mexicanos firmaran primero con un equipo de la Liga Mexicana, lo que "El Minino" ignoró.

"Era un niño, tenía 17 años, y no me importó", comentó Zazueta.

Su desarrollo continuó en equipos filiales de los Cachorros, Bravos, Padres y Toronto Blue Jays. En 2016 debutó en la LMB con Acereros de Monclova tras levantarle el veto.

Amadeo jugó para Tomateros, Águilas, Mayos y Charros (LMP), además de Acereros, Bravos, Toros y Sultanes (LMB). Representó a México en el Samurai Japan Challenge (2016) y las Series del Caribe 2019 y 2022, destacando siempre por su entrega.

Sin extrañar el diamante

Tras 15 años en el beisbol profesional, Amadeo Zazueta entró al negocio familiar: LiuGong, una empresa de maquinaria y construcción.

"Yo atiendo en Culiacán; tenemos sucursales en todo el noroeste de México y vendemos o rentamos maquinaria", afirmó.

El tiempo para convivir con su familia y trabajar con su padre y hermanos hacen feliz al "Minino".

"Fíjate que no he extrañado nada, sí trato de ver los juegos de Charros y Tomateros, pero no extraño jugar. Sí me hacía muy feliz, pero lo que estoy viviendo ahora me hace un poco más feliz; estar cerca de mis hijas, esposa, toda mi familia y amigos lo estoy disfrutando. no puedo pedir más".

"Mi papá y mis hermanos me dieron la oportunidad de seguir (jugando) mientras hacían crecer la empresa, es un agradecimiento infinito el que les tengo", expresó.

ASÍ LO DIJO

"Los años que jugué, di todo de mí en cada juego. Por esas razones me voy con la cabeza bien en alto, por eso me quedo más que contento. De haber sabido que iba a estar tan bien como ahorita, capaz que unos dos años antes me hubiera retirado".

"Es un orgullo para mí recibir el reconocimiento de una organización como la de Charros de Jalisco, de un equipo ya establecido y grande".

"La razón principal por la que quiero ir a Guadalajara es estar cerca de la afición otra vez. Espero que Charros me siga invitando a próximos eventos, yo estaría más que puesto y feliz de sentarme en las gradas y poder convivir con mucha gente con la que, mientras estaba en el terreno, no podía convivir".

TABLAS

16

TEMPORADAS

jugó Zazueta en la LMP, 10 con los Charros.

3

GUANTES DE ORO

ganó como shortstop con Charros en LMP (2015-16, 2016-17 y 2018-19).

2

TÍTULOS

logró Zazueta con los Charros (2018-2019 y 2021-2022).

.293

PROMEDIO

DE BATEO de Amadeo en su carrera en la LMP, el tercer mejor en la historia, detrás de Héctor Espino (.329) y "Manny" Rodríguez (.294).

88

HITS

conectó en la temporada 2022-2023, en la que fue líder en ese rubro.

5

EQUIPOS

en los que jugó en la LMP (Guasave, Culiacán, Mexicali, Navojoa y Jalisco).

SUS NÚMEROS CON CHARROS

Temporada J AVG. H CA CP

2014-15 25 .319 22 13 14

2015-16 60 .335 71 33 26

2016-17 60 .291 71 28 25

2017-18 61 .282 73 38 32

2018-19 64 .284 74 34 37

2019-20 61 .319 82 31 27

2020-21 37 .329 49 27 19

2021-22 42 .268 45 23 12

2022-23 67 .311 88 29 18

2023-24 10 .091 3 1 2

NOTA: (J): Juegos jugados; (AVG.): Promedio de bateo; (H): Hits conectados; (CA): Carreras anotadas; (CP): Carreras producidas.