Da 'Tano' seriedad a partido por tercer lugar, pero rotará

MONTERREY, NL 18-Aug-2023 .-Los Rayados enfrentarán el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup con la seriedad que se merece para cerrar lo mejor posible su participación en esta justa.

Aunque el entrenador Fernando Ortiz reafirmó que el Monterrey jugará con un cuadro que tendrá muchas rotaciones, dijo que la idea es ganar y darle seriedad al encuentro que sostendrán este sábado ante Philadelphia Union.

"A pesar de no conseguir el objetivo de llegar a la Final, los jugadores se encuentran bien, toman en cuenta la seriedad que se merece seguir en la competencia, que el día de mañana (sábado) jugamos el partido importante para nosotros, para finalizar la copa de la mejor manera, con la tranquilidad que los chicos se han brindado al 100 en esta copa y esperemos poder dar un buen juego e irnos a México a preparar la Liga", dijo Ortiz.

"Sí va haber rotación, todavía no he decidido qué jugador va a iniciar el día de mañana, pero sí seguramente tendré en mi cabeza ver algunos jugadores que no venían jugando y darles la posibilidad de demostrarse y demostrar que están capacitados para jugar en Primera División".

¿OPINIÓN DEL TORNEO?

Ortiz dijo que aún no puede dar una opinión de lo que ha sido el certamen y lo que puede mejorar, esto después de las críticas que ha recibido de parte de los equipos mexicanos por la logística de viajes del mismo.

"Para hacer un análisis sobre esta copa solamente tengo en este momento para decir: no deja de ser una competencia, no deja de ser un desafío para nosotros como club de México venir y hacer las cosas correctamente", añadió.