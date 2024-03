Danielle Collins se consagra en Masters 1000 de Miami

Danielle Collins ganó el primer WTA 1000 de su carrera al vencer sorpresivamente en la final del torneo de Miami a la kazaja Elena Rybakina, cuarta jugadora del mundo.

Collins, de 30 años, se impuso por 7-5 y 6-3 en dos horas y dos minutos, en la primera final que disputaba de un torneo de esta categoría.

La floridana, 53 del ranking femenino, logró así su mejor resultado, precisamente en su estado natal y dos meses después de anunciar que este sería el último año de su carrera.

Su victoria la aúpa hasta el vigesimosegundo puesto del ranking y pone el broche de oro a un torneo de ensueño, en el que apenas cedió un set.

Esta semana ha sido difícil. He jugado contra algunas de las competidoras más difíciles, algunas de las mejores jugadoras del mundo", dijo Collins tras recibir el trofeo.

He jugado mucho al tenis y algunas finales, pero nada parecido a esto, jugar en mi estado natal, en un torneo que solía ver por televisión cuando era niña (...) No se me ocurre mejor manera de ganar mi primer WTA 1000", añadió.

Rybakina llegó a su segunda final consecutiva en Miami como la gran favorita, tras la eliminación temprana de las tres primeras cabezas de serie: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff. Pero volvió a quedarse a las puertas del título, un año después de caer ante la checa Petra Kvitova.

La kazaja, de 24 años, había aterrizado en Florida con muchas dudas después de perderse por una dolencia intestinal el WTA 1000 de Indian Wells, donde debía defender título. Y su recorrido hasta la final fue de lo más complicado, con cuatro de cinco encuentros resueltos en el decisivo tercer set.