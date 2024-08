Dará Atlas guerra por ser ídolo

GUADALAJARA, Jalisco 23-Aug-2024 .-Uros Durdevic está decidido a triunfar en el Atlas.

Nacido el 2 de marzo de 1994 en Obrenovac, Yugoslavia, "Djuka", como le gusta que le llamen, se define como un ganador, gracias a una mentalidad que se forjó durante la Guerra de los Balcanes de 1991 a 2001.

"Yo empecé a entrenar a los 5 años, justo cuando comenzó la guerra. No me acuerdo mucho, pero jugaba futbol para no pensar en lo que estaba pasando, y eso me ayudó mucho.

"De verdad que maduré muy rápido. Salí de casa a los 18 años y estar fuera me ayudó a madurar aún más; por eso tengo este carácter y mentalidad ganadora", confesó "Djuka" a Grupo REFORMA.

Ese carácter lo llevó a embarcarse en la aventura con los Rojinegros, donde espera dejar huella.

"Espero que con mis acciones en la cancha me convierta en un ídolo del Atlas. Pero tengo paciencia; sé que es un cambio muy grande, estoy tranquilo y confío en que las cosas saldrán muy bien", agregó.

Con paso invicto y 8 de 12 puntos disputados, los Zorros regresan hoy a la Liga MX para recibir en el Estadio Jalisco a los Pumas de la UNAM en la Fecha 5 del Clausura 2024.

- Antes de llegar al Atlas, ¿qué habías escuchado de México?

No conocía mucho la liga ni el país, ni nada, pero a partir de que Grupo Orlegi compró al Sporting, empecé a escuchar un poco más. Entonces, cuando me hicieron la oferta, estuve pensando, hablando con todo el grupo, y al final decidí venir aquí.

- No son muchos los serbios que han jugado o dirigido en México, ¿qué historia te gustaría escribir?

Sé que ha habido pocos jugadores serbios. Supe de Veljko Paunovic como entrenador de Chivas el año pasado. Es un gran reto para mí, porque no hay muchos serbios que hayan jugado en la Liga MX, y me toca hacer historia en este gran club. Estoy seguro de que me irá bien.

- ¿Qué te convenció de venir al Atlas luego de seis años con el Sporting de Gijón?

Tengo una buena relación con el Grupo (Orlegi). Me explicaron todo lo que es Atlas, el club, la Academia, que es nueva, que tienen todo para entrenar, algo que casi ningún equipo tiene, y que el cuerpo técnico está integrado por españoles que me conocen. Por eso decidí venir aquí.

Ya había estado en Guadalajara el año pasado, en el partido amistoso contra Atlas en el Jalisco. En aquel entonces, jamás pensé que vendría al Atlas, porque había renovado por 2 años más con el Sporting y no pensaba moverme de allí. Pero así es la vida, y un año después estoy aquí.

- ¿Qué te explicaron el presidente Germán Brunati y el técnico Beñat San José sobre tu misión en Atlas?

Hablamos todos los días. El míster (Beñat San José) me explica cuál es su idea futbolística. Soy delantero y vine aquí para marcar goles, pero en cada equipo siempre te dirán que hace falta el gol, porque la afición, los equipos y los entrenadores quieren ganar, y para eso hay que marcar más goles que el rival. Siempre harán falta goles. Espero aportar mucho con mis goles y mi estilo de juego.

Sé que esperan mucho de mí. Es una parte de la presión que me gusta. Por eso es un gran reto. Cambié de continente, de liga, de país; todo es nuevo.

Cuando un jugador ficha por un nuevo equipo, es para hacer las cosas mejor, para iniciar una nueva etapa. Creo que tenemos un buen grupo y un buen técnico.

- ¿Estás listo para jugar ante Pumas?

He entrenado todos los días, me siento bien, y espero jugar más en los próximos partidos. Seguramente será un partido difícil; Pumas es un equipo muy bueno, con buenos jugadores, pero nosotros nos enfocamos en nuestro juego e idea. Jugaremos en casa, con nuestra afición, que nos ayudará a sacar los tres puntos.

- ¿Cómo esperas que te recuerde la afición del Atlas?

Ojalá sea como en Gijón, porque si es así, estaré muy feliz, ya que allá fui un ídolo. Espero que con mis acciones en la cancha también me convierta en un ídolo del Atlas. Pero tengo paciencia; sé que es un cambio muy grande, estoy tranquilo y confío en que las cosas saldrán muy bien.