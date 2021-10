David Faitelson criticó a la FMF por hacer de Rafa Márquez "otro desperdicio del futbol"

Luego de haber fincado una gran trayectoria en el continente europeo, Rafael Márquez Álvarez busca continuar con su participación en el futbol desde la dirección técnica. De hecho, el exdefensor del FC Barcelona y la Selección Mexicana busca dar ese paso con el equipo que lo vio consagrarse, aunque su intención ha sido duramente criticada por David Faitelson. El polémico periodista deportivo arremetió contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por no haberle brindado la oportunidad de formarse en la institución.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, @Faitelson_ESPN, el comunicador aseguró que "es otro gran desperdicio del futbol mexicano. Yo lo tendría en casa, en la FMF, en la selección, tomando decisiones de cancha y si él lo quiere así, como un futuro entrenador nacional. Es una pena que no haya un sitio para una figura de esa trascendencia".

El vínculo con el deporte es algo que pocos futbolistas logran mantener después del retiro profesional. Al igual que Jaime Lozano, quien ya tuvo éxito con la Selección Mexicana de Futbol que ganó el bronce durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rafa Márquez busca probar suerte como entrenador de algún equipo después de haberse consolidado en el terreno de juego.

"La verdad es que no, yo terminé muy satisfecho de haber jugado tanto tiempo porque fueron 22 años de carrera, empecé muy joven y con todo lo que pude lograr quedé satisfecho. No he vuelto a jugar al fútbol y no lo necesito, obviamente si veo fútbol. Veo partidos y ahora que estoy preparándome para ser entrenador, la pasión por el fútbol siempre la voy a tener y quizás es lo que hago hoy en día, a ver partidos y tratar de aprender de ver cuál será mi idea de juego y a partir de ahí intentar ya después hacer mi carrera como técnico", declaró en la más reciente emisión de el Chiringuito.

En ese sentido, y al conocer su intención de formarse como timonel, el Kaiser se convirtió en uno de los pilares y promesas de Joan Laporta al llegar a la presidencia del Barcelona. De acuerdo con información de ESPN, el zaguero mexicano fue contactado por el mandatario de los culés en abril de 2021 para integrarse como entrenador de las Fuerzas Básicas del club en La Masía.