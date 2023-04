David Faitelson niega que Cuauhtémoc Blanco sea el mejor jugador de México

Cuauhtémoc Blanco, exjugador histórico del Club América y de la Selección Nacional, causo polémica en el mundo deportivo, pues este aseguro que este fue un mejor jugador de México, superando a Hugo Sánchez y Javier Hernández

Blanco causó controversia tras un encuentro con la prensa luego de una ceremonia de rehabilitación de la Unidad Deportiva Huitzilac.

"No, ¿Cómo crees?. Yo me siento mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos jugaron en varios equipos, eso no lo digo yo, lo dice toda la gente (...) Cada quien hizo su historia. Yo califiqué a la Selección a dos mundiales, estábamos a punto de no ir, y con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, claro, yo se lo dejo a la gente", dijo.

Ante estas declaraciones, el polémico periodista deportivo, David Faitelson, respondió al gobernador del estado de Morelos.

"Al final, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier Hernández llegaron hasta el mismo ´tope´ con la selección mexicana. Todos fracasaron en su intento por llevar a México a la siguiente escala... En clubes, Hugo ´roba´...", escribió Faitelson.

Algunas horas más tarde, el periodista deportivo colocó: "Para que lo sepa Cuauhtémoc: Rafael Márquez y Guillermo Ochoa han sido más productivos para la selección mexicana que él...", aseguró.