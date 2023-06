De Monclova a las Chivas Rayadas de Guadalajara

MONCLOVA.- La monclovense Wendy Toledo de 23 años llegará a fortalecer al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para el Torneo Apertura 2023, su liderazgo aportará a que el arco tapatío sea uno de los más seguros en el certamen femenil.

La joven arquera tiene en el circuito rosa un total de 11 torneos, dentro de sus habilidades natas demuestra seguridad y buenos recorridos dentro del área, además que también se le caracteriza la buena comunicación con sus centrales, así como laterales.

Dentro de sus estadísticas tiene 99 juegos jugados, 98 han sido como titular, acumula 8,865 minutos dentro de la cancha y 9 amonestaciones. Las primeras impresiones de Wendy Toledo fueron de felicidad por recibir la oportunidad de firmar con el rebaño.

"Estoy muy feliz, muy contenta esta es una oportunidad que esperaba con muchas ansias de poder llegar a un equipo tan grande como es Chivas", declaró Wendy Toledo.

La arquera llega proveniente del Toluca y ha participado en otros clubes como Santos y Monterrey donde obtuvo buenas experiencias.

"Llegar de otro equipo uno siempre tiene la experiencia de aprender de sus compañeras, directores técnicos, creo es una experiencia muy bonita de donde uno se lleva recuerdos muy bonitos de cada institución".

La oportunidad de llegar a Chivas le tocó recibirla estando en su periodo de vacaciones mientras miraba la televisión.

"Recuerdo que estaba en el sillón viendo la televisión con mi mamá y mis hermanos, de pronto me habla mi papá y me dice oye Wendy esta esta oportunidad, yo salté del sillón de la emoción y dije como vez me está diciendo esto papi, yo creo mucho en Dios y esta es una oportunidad que yo siempre estaba pidiendo así de grande y que me haya llegado fue algo increíble", expresó.

Su objetivo con su nueva institución es consolidarse dentro de la Liga Mx, llegar a selección y aportar lo mejor de ella para llegar al equipo.

"Llegar aquí es buscar consolidarme en la liga y que mejor en Chivas, además de buscar llegar a selección nacional, aquí voy aportar todo mi potencial, siempre buscar ayudar al equipo con todas mis cualidades, obviamente también estoy aquí para aprender, como Blanca que es una de las mejores arqueras de la liga.

A todos los aficionados es invitarlos a que se sumen apoyarnos, que se suban al barco, vienen cosas increíbles para Chivas", finalizó.