De nacer en un campo de refugiados a jugar en Real Madrid

México.- Los primeros años de la vida de Eduardo Camavinga estuvieron marcados por la desgracia; sin embargo, hoy es nuevo jugador del Real Madrid, el club más importante del planeta.

La infancia de Eduardo Camavinga fue bastante dura, por decir lo menos. Es más, previo a que naciera, su familia tuvo que huir de la República Democrática del Congo para resguardarse en un campo de refugiados.

De hecho, Camavinga nació en el campo de refugiados de Miconje, situado en Cabinda, un enclave de Angola.

Por fortuna, la familia del nuevo jugador del Real Madrid logró huir a Francia, concretamente a Fougères, una localidad de la Bretaña francesa.

El incendio de su casa en Francia, otra tragedia para Eduardo Camavinga

La niñez de Eduardo Camavinga, que actualmente tiene 18 años de edad, tuvo como rasgos distintivos el hambre y todo tipo de carencias.

Incluso, y como si le hiciera falta otra desgracia a su vida, su pequeña casa de Francia se quemó cuando apenas iba en quinto de primaria , como contó a la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas.

No obstante, la bendita pelota de futbol lo ayudó a hacer más llevaderos aquellos días aciagos que vivió en la pobreza.

"Mi casa se quemó, pero yo al día siguiente me fui a entrenar porque me ayudó a liberar la mente y no preocuparme. El futbol siempre me permitió escapar de mi realidad y hoy como profesional puedo darles una mejor vida tras todo lo que vivimos" EDUARDO CAMAVINGA Eduardo Camavinga se convierte en una de las máximas promesas de Francia Después de brillar en Fougères, Eduardo Camavinga

logró fichar con el

Rennes

en

2013

, es decir, cuando tenía 11 años de edad, lo que delata su talento precoz.

Con tan solo 16 años y cinco meses , Eduardo Camavinga debutó en la Ligue 1 el 6 de abril del 2019 en un partido frente al Angers.

A partir de ese momento experimentó un ascenso meteórico, pues logró ganarse un lugar en el plantel estelar y ser un indiscutible con 18 años, lo que llamó la atención delReal Madrid.

En tanto que en septiembre del 2020 le llegó su primera chance con la Selección de futbol de Francia.

Debido a que en ésta debutó con 17 años y 10 meses, Camavinga se convirtió en el jugador más joven que se estrena con la Selección de futbol de Francia desde la Segunda Guerra Mundial.