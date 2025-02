Decidido Norris a arrebatarle el trono a Verstappen.

LONDRES, Inglaterra 13-Feb-2025 .-Lando Norris se dijo listo para una nueva temporada de Fórmula 1 y decidido a arrebatarle el trono de campeón a Max Verstappen.

Durante una sesión de pruebas de McLaren en Silverstone, el británico reveló sus expectativas para la campaña de este 2025, dejando claro que intentará pelear al tú por tú contra Verstappen por el Mundial de Pilotos.

"Mi estado de ánimo es excelente. Siento que el año pasado fue un muy buen año para mí, no solo por los resultados, por mi mentalidad y enfoque. Siempre me ha gustado demostrarme a mí mismo que puedo hacer lo que quiero lograr. El año pasado demostré que puedo luchar contra Max y que puedo ganar carreras", declaró el piloto de McLaren.

"Aunque la mayor parte del tiempo fuimos más rápidos y tuve un mejor auto, simplemente no estaba al nivel que necesitaba para competir contra Max. Nos enfrentaremos a uno de los jugadores más duros en ataque y defensa a los que te puedas enfrentar. Con la forma en que conduce, los riesgos que asume y la agresividad que tiene, casi no había forma de que pudiera recuperar el déficit que tenía", agregó.

Norris mandó un mensaje para Verstappen antes del comienzo de la temporada.

"Tengo que sacar los codos y demostrarle que no voy a ceder posiciones, pero también tengo que ser un piloto inteligente. Tienes que ser un piloto inteligente para enfrentarte a Max; lo vimos el año pasado. Al mismo tiempo, no necesito salir a demostrarle nada. No necesito correr riesgos innecesarios. Max es rápido, es agresivo, uno de los mejores de todos los tiempos. El camino fácil es simplemente salir, ser un poco más rápido que él y mantenerse por delante. Ese es el plan obvio", sentenció.