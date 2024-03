Diablos Rojos del México presentan a Robinson Canó como refuerzo

Ese roletazo final de Shane Victorino a las manos de Robinson Canó para sacar el out del triunfo en el juego seis de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ante los Filis de Filadelfia, concluyó en el último título de los Yankees de Nueva York, un recuerdo muy presente en la memoria de Santiago Harp Grañén, vicepresidente de los Diablos Rojos del México, con esa misma ilusión, cumplió el sueño de traer a un pelotero de talla internacional y el equipo escarlata presentó al dominicano, la incorporación más mediática del beisbol mexicano.

Robinson es un ganador, uno de los más grandes líderes de nuestro beisbol, el gran capitán de la República Dominicana, es una de las mentes más brillantes que hay en el beisbol y viene a ganar. Bienvenido a tu nueva familia, vas a cumplirle el sueño a muchos mexicanos de disfrutar tu juego", expresó Santiago Harp.

Canó disputó 17 temporadas en la gran carpa, con 2 mil 639 imparables, 335 cuadrangulares, ganó cinco bates de plata, 2 guantes de oro y fue llamado ocho veces al Juego de Estrellas. Pese a ya tener 41 años, el dominicano está convencido de que viene a conquistar la Liga Mexicana de Beisbol.

Había equipos que se acercaron a mí, pero no había visto ese interés como en Diablos, fue en la Serie del Caribe cuando se acercaron a mí. Quiero dar un mensaje a la fanaticada, daré lo mejor de mí y haré todo lo que esté en mis manos porque a mí me gusta ganar, a donde quiera que voy la mentalidad siempre es la misma, no importa el deporte si no juegas para ganar no tiene sentido", comentó Canó portando la franela de los Diablos por primera vez.

Robinson no es ajeno a la institución, su padre José Canó, fue pitcher en los 90´s, lanzó en cuatro juegos y terminó con una marca de 3-0, además fue factor importante para que aceptara venir a jugar a la capital mexicana.

No tuve chance de venir con mi padre, siempre iba con él a Aguascalientes, pero hablé con él, en todas las decisiones siempre influye bastante, tanto en lo personal pero más en el beisbol, me habló maravillas de la organización", dijo el nuevo franela 22 de los ´pingos´.

Canó podría vivir sus primeros turnos con Diablos en la mítica serie ante Yankees el 24 y 25 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú.