Dice Chávez que México debe dar un paso adelante en Honduras.

CIUDAD DE MÉXICO 14-Nov-2024 .-La Selección Mexicana perdió 2-0 en su más reciente visita a Honduras, por eso Luis Chávez pugna por dar un paso adelante.

"Siempre es importante ganar, mañana tenemos que dar un pase adelante en ese sentido, mostrar las cartas fuertes que tenemos, tratar de hacer un buen partido, la actitud primero", comentó en la víspera de la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

El jugador fue cuestionado sobre si existió un trabajo psicológico especial para evitar caídas como la de hace un año, esa que desestabilizó el proceso del entonces técnico Jaime Lozano.

"Creo que Javier (Aguirre) nos ha recalcado en todo sentido estar estables emocionalmente, todos los días, ya nos tiene un poco cansados con tanta repetidera (ríe), pero si no es así, muchos no lo van a entender, tratar de que el partido de mañana lo primordial es que estemos estables emocionalmente", mencionó Chávez.

El futbolista del Dinamo Moscú también respondió al cuestionamiento sobre su permanencia en el Tricolor, pese a jugar en una Liga tan poco visible, como la rusa.

"Sabía lo que iba a pasar si me iba, he sido un jugador que trabaja aunque me vean o no, desde que he estado siendo convocado trato de dar lo mejor de mí, cada vez que me ha tocado venir a Selección he demostrado estar a la altura para seguir siendo convocado", expresó.