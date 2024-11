Dice Checo que se queda.

CIUDAD DE MÉXICO 01-Nov-2024 .-Dejar la Fórmula Uno no es opción para Sergio Pérez.

Los malos resultados y la baja de rendimiento en el RB20 han puesto al piloto mexicano en una posición difícil, en la que cada fin de semana de carrera se cuestiona su permanencia en Red Bull y en la Máxima Categoría.

Después de la pesadilla que vivió Checo en la Ciudad de México, hubo una advertencia de parte de los altos mandos del equipo austriaco, quienes consideraron tomar una decisión difícil; sin embargo, el objetivo es completar las 4 carreras que restan el calendario y todo el 2025.

"No, en absoluto (me voy a retirar aquí en Sao Paulo). Al final del día son sólo rumores. Me verás en Las Vegas, me verás el año que viene. Yo no soy el que se preocupa por eso. Eso es todo lo que puedo decir.

"Lo que pasó, está en el pasado. Seguimos adelante. Entendimos lo que pasó en la Calificación, vimos problemas, tratamos de arreglarlo el domingo, y creo que fuimos en la dirección correcta, así que eso definitivamente es prometedor", comentó el tapatío.

En la cita del Gran Premio de Sao Paulo se colocó un chasis antiguo y un suelo reparado en el monoplaza número 11 para obtener mayor velocidad y darle confianza al tricolor.

Aunque Pérez quedó eliminado en la Q2 del Shootout, al no completar su segundo giro y arrancará hoy desde puesto 13 en la Sprint Race, en Interlagos hay posibilidad de rebasar a sus rivales.

"Fue un poco confuso en el programa. Me dijeron que podríamos tener la oportunidad de dar una segunda vuelta y desafortunadamente no la tuvimos", explicó Checo.