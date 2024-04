Diego Lainez agradece buen momento a Robert Dante Siboldi

Tigres atraviesa un gran cierre de torneo y en gran parte por el rendimiento de varios de sus jugadores, entre ellos, Diego Lainez.

El ofensivo remarcó su actualidad en la que ha potencializado sus virtudes, gracias a Robert Dante Siboldi.

Es cierto, he mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremos, si tambien me pide más sacrificio guardar un poco más el orden, jugar como carrilero también lo hago sin problema. Gracias a eso he tenido más opciones en mi juego, he mejorado no solo en mis virtudes sino en lo que muchas veces no hacía antes, lo he potencializado", comentó en conferencia de prensa.

Otro elemento que también se alza con etiqueta de mejoría, es Marcelo Flores, de quién Lainez habló maravillas del juvenil en su segundo certamen como felino.

En el caso de Marcelo, contento, está en buen momento y ha trabajado mucho, me alegra que haya respondido en los momentos, eso habla bien y la personalidad que tiene, es importante para nosotros que todos estemos bien, mientras haya más mexicanos en primera división y más en un equipo como lo es Tigres, donde estan los mejores, tanto mexicanos como extranjeros", agregó .

Asimismo, el dorsal '16' quite terminar lo más arriba posible en la tabla Generala se este torneo, consciente que lo más importante es la Liguilla, donde son muy peligrosos.

La exigencia en Tigres es estar ahí arriba, tratar de estar lo más alto posible en la tabla, al final tenemos dos competiciones y les hemos prestado atención, lo importante igual va a ser la liguilla, donde nosotros somos peligrosos", dijo.