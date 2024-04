Disfruta tu maestría

GUADALAJARA, Jalisco 10-Apr-2024 .-¿Quién diría que lo que comenzó como un juego tiene al mexicano Santiago de la Fuente en el Masters de Augusta?

El sueño que inició en el autolavado de su padre hoy se materializará en el campo de Augusta National, sede del mítico Masters de Augusta.

El amor por el deporte de los bastones atrapó desde muy temprana edad al jugador nacido en Ocotlán, Jalisco, quien a los tres años comenzó a hacer sus primeros swings precisamente en el negocio de su papá.

"Yo empecé en el golf jugando en un autolavado que tenía mi papá, que era un empedrado, y yo jugaba con bastones de plástico. Mi papá (Gerardo) fue el que me impulsó en el golf junto con mi hermano Diego. Con mi hermano me pasaba horas practicando y ese niño no sabía lo que le esperaba", recordó el tapatío.

Lo que comenzó como un simple juego se convertirá en una realidad para el golfista de 22 años, quien hoy tomará oficialmente la salida para disputar el Masters, primero de los cuatro Majors de la temporada en el PGA Tour.

De la Fuente consiguió su lugar luego de conquistar el título del Latin America Amateur Championship (LAAC) disputado en Panamá en enero.

Su inspiración y motivación por el golf creció el día que tomó en sus manos un libro sobre la historia de vida y éxito de Tiger Woods, sin pensar que ahora podrá compartir el field con la gran leyenda del golf.

Y es que su vida ha estado ligada a las figuras de este deporte. Como fue en el 2019 cuando rompió el récord del Country Club de Guadalajara, campo donde se formó la histórica Lorena Ochoa, al firmar una impresionante ronda de 60 golpes (-12) en el Torneo Nacional Interzonas.

De Ocotlán pasó a ser miembro del Atlas Country Club, donde perfeccionó su juego hasta hacerse en 2020 con una beca en Arkansas Tech, integrando el equipo que ganó la División II de la NCAA.

Actualmente ya firmó con la Universidad de Houston, donde ha tenido un desempeño espectacular y fue nombrado Jugador del Año en 2023 por parte de la American Athletic Conference.

Aquel niño que aprendió inglés viendo la serie Friends, ese que siempre tuvo como referencia el juego de Rory McIlroy y de Jordan Spieth, hoy tomará la salida en el Augusta National, donde Santiago espera sumar su historia al libro donde se han escrito algunas de las páginas de gloria en el golf.

ENTÉRATE

México tendrá a otro representante en Augusta, además de Santiago de la Fuente, pues el capitalino Luis Ruiz, también golfista profesional, fungirá como caddie del colombiano Camilo Villegas.

Tras los pasos de Álvaro

En 2019, el jalisciense Álvaro Ortiz se quedó a un golpe de ser el mejor amateur de aquella edición del Masters de Augusta, superado únicamente por el noruego Viktor Hovland, quien ya presume 6 victorias en el PGA Tour.

Cinco años después es turno para Santiago de la Fuente, otro jalisciense, quien tiene la misión de destacar entre los amateurs.

La relación entre Ortiz y De la Fuente es tan cercana que Álvaro hizo el viaje a Augusta para integrar el equipo y darle consejos a Santiago, quien tendrá una asesoría de primera mano de Álvaro, que finalizó en el lugar 36 en aquella edición.

De la Fuente será apenas el séptimo mexicano que ha jugador el Masters de Augusta.

Consejos de campeón

Santiago de la Fuente aprovechó al máximo las rondas de práctica al recibir los consejos del español José María Olazábal, campeón en dos ocasiones del Masters de Augusta, con quien practicó el pasado lunes.

"La pasamos muy bien. Nos encontramos en el súper y se presentó conmigo para ver si habría una posibilidad de jugar y quedamos para hacerlo. Juega muy bien, tiene muy buenas manos alrededor del green, buen toque", explicó Olazábal, campeón de las ediciones de 1994 y 1999.

TABLA

SELECTA LISTA

Los mexicanos que han participado en el Masters de Augusta.

Jugador Ediciones

Abraham Ancer 2020, 2021, 2022

Carlos Ortiz 2021

Álvaro Ortiz 2019

Víctor Regalado 1975, 1979

Juan Antonio Estrada 1962, 1963, 1964

*Antonio Cerdá 1961, 1962, 1963, 1964

*Nació en Argentina, pero representó a México