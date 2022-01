Dodgers se lleva el título

MONCLOVA.– El equipo de las Dodgers consiguió su quinto título dentro del marco femenil en la liga del parque las Américas, sin llevarse a cabo el encuentro por dos casos de Covid Asintomático del equipo de Amazonas no se pudo llevar a cabo el juego al no presentarse, poniendo primero la salud de las jugadoras y de sus rivales.

Ante la situación la jugadora Galilea Robles explico como sucedió el acontecimiento y su sentir de los hechos.

“Jugamos el primero de la final el pasado martes y el jueves día de juego nos dimos cuenta que dos compañeras tenían Covid de manera asintomática luego de que les hicieron prueba en sus trabajos, ese día teníamos la final y yo decidí no presentarme por el cuidado de mis compañeras, las rivales y mi familia, un campeonato no me hace ni mejor, ni peor jugadora, si ellas se quieren llevar un triunfo así adelante, un reconocimiento no vale más que mi salud.” Expreso Galilea Robles jugadora de Amazonas.

En cambio, la manager Brenda Ortiz de Amazonas explico a detalle lo sucedido.

“El torneo anterior la final se aplazó un mes por que algunas jugadoras de Dodgers no podían jugar, según los argumentos de su manager porque a ellos les tocaba elegir el cuándo jugar, el martes nos pusimos de acuerdo para jugar el jueves, ese día por la mañana se comunica conmigo una jugadora para informarme del caso.

Entonces nos comunicamos con Jasiel el coordinador de la liga, pero me dice que no se puede aplazar porque el otro manager no quiere, entonces así fue como nos dieron perdido el segundo juego, entonces por apoyo a las jugadoras y por salud decidimos no presentarnos.

No estoy de acuerdo en la forma que se tomaron las decisiones, donde queda el apoyo al deporte, queríamos aplazar esto por cuestiones de salud, no por gusto, pero vamos a ver cómo sigue esta situación y regresar al terreno de juego”. Finalizó.