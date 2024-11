¿Dónde puedo ver partidos de MLB en vivo?

Si eres un fanático del béisbol y no quieres perderte la emocionante Serie Mundial 2024 entre los New York Yankees y Los Angeles Dodgers, saber dónde ver los partidos de MLB en vivo es fundamental. Con tantas opciones de transmisión disponibles, te ayudamos a encontrar las mejores plataformas y canales para disfrutar cada momento del campeonato y no perderte ninguna jugada de esta serie histórica.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Yankees vs. Dodgers desde México?

FOX Sports 1, 2 y 3 te ofrecen la cobertura completa de los partidos en México. Si tienes un cableoperador como Megacable, SKY, Izzi, Totalplay, Dish o Star TV, podrás seguir todos los juegos entre Yankees y Dodgers en la Serie Mundial 2024. También puedes acceder a contenido adicional como repeticiones y análisis en tiempo real.

¿Dónde ver ESPN En Vivo, Yankees vs. Dodgers por Serie Mundial 2024?

ESPN Latinoamérica es otra excelente opción para ver los partidos. Está disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México y varios otros países de América Latina. Si prefieres el streaming, puedes suscribirte a la plataforma de Disney+ y no perderte un solo juego, sin importar dónde te encuentres.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO, Yankees vs. Dodgers de la Serie Mundial 2024?

ESPN 2 también transmitirá los juegos de la Serie Mundial en vivo en países como Argentina, México, Chile y otros. Además, si prefieres ver los partidos en línea, esta opción también está disponible en Disney+, lo que permite disfrutar de la Serie desde dispositivos móviles.

Calendario completo de la Serie Mundial, Yankees vs. Dodgers

Juego 3: lunes 28 de octubre, 5:08 p.m. (Yankee Stadium)

Juego 4: martes 29 de octubre, 5:08 p.m. (Yankee Stadium)

Juego 5: miércoles 30 de octubre, 5:08 p.m. (Yankee Stadium) *si es necesario

Juego 6: viernes 1 de noviembre (Dodger Stadium) *si es necesario

Juego 7: sábado 2 de noviembre (Dodger Stadium) *si es necesario

Conclusión:

No te pierdas la emoción de la Serie Mundial 2024 entre Yankees y Dodgers. Con canales como FOX Sports, ESPN y plataformas como Disney+, tienes múltiples opciones para ver MLB en vivo y disfrutar del mejor béisbol del mundo. ¡Prepara tus palomitas y reúne a tus amigos para animar a tu equipo favorito!