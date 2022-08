Dortmund le hace el feo a CR7; Niegan transferencia de Cristiano Ronaldo

Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia Dortmund, negó de manera categórica que el equipo alemán no está interesado en la contratación de Cristiano Ronaldo, terminando los rumores de la llegada del astro portugués a la Bundesliga.

El mandatario del club alemán, destacó que una llegada de CR7 al equipo serian buenas noticias, pero negó que se busque su contratación.

"A primera vista, la unión de Cristiano Ronaldo y el Borussia Dortmund es una idea maravillosa. Me encanta ese jugador. Es el mejor jugador que ha dado el mundo. El problema es que no hay contacto con el jugador. Y, por lo tanto, no hay traspaso", informó en la rueda de prensa sobre el balance anual de cuentas del club.

Los rumores de la llegada de CR7 al Borussia Dortmund, nacieron de los titulares de la cadena estadunidense CBS Sports, que señalaban que el club alemán sería su última oportunidad para poder disputar la Champions.

La posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United se da después de las quejas que él mismo jugar a tenido por el desempeño del los Red Devils.