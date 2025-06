DT de Boca Juniors apunta al ARBITRAJE MEXICANO tras empate en el Mundial

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, no ocultó su molestia tras el empate 2-2 frente a Benfica en el debut del Mundial de Clubes 2025. En la conferencia posterior al encuentro, el estratega argentino criticó la decisión del árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien sancionó un penal a favor del equipo portugués en los últimos instantes del primer tiempo.

"Para mí, desde donde lo vi, no fue penal", aseguró Russo, señalando que aunque la acción es debatible, conoce de antemano el estilo de los árbitros mexicanos. "Me han dirigido en Arabia, yo los conozco, todo", agregó el DT, dejando entrever una desconfianza basada en experiencias previas.

La infracción permitió a Ángel Di María descontar en el marcador antes del descanso, luego de que Boca lograra una ventaja de 2-0. En el complemento, Nicolás Otamendi selló el empate para Benfica en los minutos finales, dejando al conjunto argentino frustrado tras haber dominado gran parte del encuentro.

El desempeño de César Arturo Ramos —quien cuenta con un amplio historial en competencias internacionales como el Mundial de la FIFA y la Copa América— volvió a generar debate, especialmente tras las expulsiones de Andrea Belotti y Nicolás Figal, ambas decisiones que alimentaron las críticas hacia el arbitraje.

A pesar del disgusto, Russo evitó entrar en una crítica directa, aunque remarcó: "No me quejo del árbitro ni nada, pero tenemos que manejar mejor esas situaciones. No es lo mismo ir al entretiempo ganando 2-0 que 2-1. Un gol sobre la hora no te lo pueden hacer".

Tras este amargo empate, Boca Juniors ya se concentra en su próximo compromiso ante Bayern Munich, que viene de aplastar 10-0 a Auckland City. El duelo se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, y será clave para las aspiraciones de Boca en el torneo.

Luego del encuentro ante el gigante alemán, los dirigidos por Russo cerrarán la fase de grupos enfrentando nuevamente a Auckland City el martes en Nashville, con el objetivo de sumar puntos y avanzar a las etapas finales del certamen.