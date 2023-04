¡Duelo a Morir!

Después de disfrutar vacaciones de Semana Santa, por playas de Cancún y Mazatlán, los jugadores de los equipos Atlético Americana de ciudad Frontera y Notaría Maldonado, se estarán viendo las caras, en un reñido encuentro, a celebrar en cancha de la Unidad Deportiva Municipal "Nora Leticia Rocha De la Cruz" de Monclova.

De momento el Atlético Americana es dueño del liderato, en el Grupo A en este torneo de Copa Master Oro Plus de Monclova, cuenta con 5 ganados y un perdido y Notaría Maldonado está con 3 ganados y 3 empates, este encuentro está programado iniciar a las 4:00 de la tarde.

AQUÍ LA PROGRAMACIÓN DEL GRUPO A

Nueva Creación ante Internacional A en sintético Papo Ríos 7:00

Halcones Chinameca VS Necaxa A en sintético Garibay 5:00

Tigres A VS Independiente Monclova A CECyTEC 2 5:00

CDM ante Real Hipódromo en Campo Azteca 4:00

CATEGORÍA B JUEGOS

Cañeros VS Colonia Picasso campo la Alfombra 5:00

Jalisco VS DTCO en Campo COPSA 1 5:00

Siymac VS La Raza en campo sintético del Mezquital 5:30

Deportivo Aviación VS Amigos de Juan Politécnico de Frontera 5:00

Aceros Monclova A VS Colonia Occidental, cancha Asturias 5:00

Verona VS Tecni Techos en Side Dos 5:30

JUEGOS CATEGORÍA C

Tecos Borja VS colonia Hipódromo Campo Sintético Papo Ríos 5:30

Tigres Jr. VS Polonia en pista Cd Deportiva 5:30

Leones Hipódromo VS Necaxa C en Veteranos 5:00

Tigres C VS Independiente Monclova en CECyTEC 3 5:00

Unión C VS Aceros Monclova C en AHMSA Dos 4:00

Colonia Obrera VS Abogados Chavín Rivera, 5:30

Internacional C VS Real San Buena en Pista 7:00

Miravalle VS Ángeles Borja Campo Azteca 5:30

Brujas VS Gallos Sector Sur, sintético las Palmas