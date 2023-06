¡Duelo a Morir!

Interesante será el encuentro que realicen este sábado 10 de junio, los equipos Club Deportivo Miravalle líder del Grupo A, y el sublíder Halcones Chinameca, en la jornada 16 del campeonato de Copa en Liga Master Oro Plus de Monclova.

Los dos contendientes se darán cita a las 4 de la tarde, en cancha de la colonia Azteca, interesante lo digo porque de ganar Halcones Chinameca, quedaría con 9 victorias, 3 empates y una derrota para 30 puntos.

Y es que el Club Deportivo Miravalle como líder tiene 10 victorias con 2 derrotas para acumular 30 puntos, al finalizar el juego del sábado, sabremos la realidad de este encuentro, cabe mencionar que los equipos Independiente Monclova A e Internacional A, ya están eliminados del torneo.

JUEGOS DEL GRUPO A TORNEO DE COPA DE ESTE SÁBADO 10

Necaxa A VS Nueva Creación Campo Sintético La Salle 5:30

CDM VS Halcones Chinameca A, Campo Azteca 4:00

Juventus Notaría VS Tigres A Campo Sintético Mezquital 5:35

Real Hipódromo VS Atlético Americana Campo Las Palmas 5:30

JUEGOS DE LA CATEGORÍA B

Cañeros VS SIYMAC Campo la Alfombra 5:30

Aceros Monclova B, VS DTCO colonia Asturias 4:00

Colonia Picasso VS Colonia Occidental, campo Chavín Rivera 4:00

Jalisco VS Deportivo Aviación Campo CECyTEC 2 5:30

La Raza VS Verona Sintético Mezquital 4:00

Amigos de Juan VS Tecni Techos Campo CECyTEC 3 5:30

JUEGOS DE LA CATEGORÍA C

Ángeles Borja VS Brujas en Polideportivo Raúl "Papo" Ríos

Miravalle VS Real San Buena Campo Azteca 5:35

Colonia Obrera VS Internacional C Campo Chavín Rivera 5:35

Unión C VS Abogados en Campo de AHMSA Dos 4:00

Aceros Monclova C VS Tigres C Campo Asturias 5:35

Independiente Monclova VS Leones Hipódromo AHMSA Dos 5:35

Polonia VS Necaxa C en la Sierrita de Frontera, Harinera 5:30

Tecos Borja VS Tigres del Pueblo en el "Papo" Ríos

Colonia Hipódromo VS Gallos del Sur, Sintético 21 de Marzo 5:30