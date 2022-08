Edgar Iván Salazar cerró temporada con el pie derecho

MONCLOVA.- El pelotero de Sacramento, Coahuila Edgar Iván Salazar jugador profesional de Piratas de Campeche en el 2022 tuvo una gran experiencia, actualmente sus derechos como beisbolista son de Acereros de Monclova y estuvo jugando a préstamo donde adquirió más experiencia en su segunda temporada en Liga Mexicana de Béisbol.

En la pretemporada se notificó que Edgar Salazar sería prestado a los Piratas, en temporada regular participó en 40 juegos, tuvo 108 turnos al bate, anotó 2 carreras y produjo un total de 8, en el cierre de la campaña tuvo su mejor juego conectando su primer cuadrangular en contra de los Leones de Yucatán y acumuló un .231 en efectividad.

Para los lectores de Periódico La Voz nos dejó su experiencia en esta temporada y las sensaciones de todo lo acontecido tras conectar su primer cuadrangular de LMB.

"Generalmente está campaña me sentí bien, el equipo me recibió de una buena manera y me dio oportunidades que fue lo importante, esta temporada me deja aprendizajes el aprender a ver pitcheos, maneras de juego, pero sobre todo a dar el 100% ante cualquier adversidad que en ese momento no era contar con un estadio para el equipo.

Conectar el primer cuadrangular fue una satisfacción enorme, el coronar así, tanto esfuerzo, dedicación y disciplina que le puse a esta temporada, una sensación que jamás voy a olvidar, ese cuadrangular va dedicado a toda mi familia, mi novia y a toda esa gente que estuvo al pendiente de mi todo el rol regular.

"Muchas gracias por apoyarme", dijo Edgar Iván Salazar.