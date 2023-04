Edgar Salazar reforzará a los Halcones

MONCLOVA.- El jugador oriundo de Sacramento, Coahuila, Edgar Iván Salazar llega a los Halcones de CEUC para reforzar en materia de defensiva y ofensiva para la campaña 2023, su experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol con Acereros de Monclova y Piratas de Campeche serán un plus para el equipo.

Estuvo haciendo pretemporada con la organización de los filibusteros pero no recibió oportunidad para ser parte del equipo en 2023.

"Dentro de mis objetivos principales es volver a jugar beisbol en la Liga Mexicana de Beisbol, ahora mi trabajo está en ayudar al equipo de CEUC Monclova en la Liga del Norte, el 2022 estuve jugando en la invernal con Acereros, pero desgraciadamente tuve una lesión, un desgarre que me impidió jugar al cien por ciento.

Estuve en la pretemporada de LMB con Piratas, pero no hubo mucha oportunidad de demostrar mi talento, simplemente un domingo tuve algo de actividad en un juego inter escuadras, ese mismo día en la tarde me dieron las gracias por mi disponibilidad, simplemente me dijeron que no podía competir, a raíz de eso busqué opciones, tuve acercamiento de algunos equipos de Liga del Norte, pero decidí quedarme con CEUC por las comodidades, voy a demostrar que tengo el nivel para sobresalir y volver a jugar en Liga Mexicana de Beisbol que es nuestra prioridad volver a un nivel más alto", dijo Edgar Iván Salazar.