Edson Álvarez recuerda cuando Martino lo borró del Mundial: "Fui un desconocido para él"

Edson Álvarez, mediocampista de la Selección Mexicana, compartió su sentir luego de que Gerardo ´Tata´ Martino lo ´borrara´ -y hasta desconociera- en el Mundial de Qatar 2022 cuando el Tri se midió ante Argentina; no dejó de lado su experiencia en Rusia 2018 y habló de lo que viene para el Mundial de 2026.

El mediocampista del West Ham United reveló detalles sobre lo sucedido con Gerardo ´Tata´ Martino, con quien tenía una muy buena relación personal y profesional, sin embargo, el ´Machín´ no se explica por qué el estratega argentino lo dejó fuera del partido ante la ´Albiceleste´ en Qatar 2022:

En algún momento yo tenía una gran relación con el ´Tata´, venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona a la que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax", declaró durante una entrevista concedida para Caliente TV.

Para el primer enfrentamiento, México se midió ante Polonia, encuentro que terminó empatado sin goles:

Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentí que tenía muchas posibilidades de jugar. En el partido de Polonia todo iba bien, la relación como siempre, llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo fui para él un desconocido, como si nunca me hubiera visto jugar".

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, Edson Álvarez llegó como uno de los futbolistas que más minutos habían tenido en el proceso del estratega argentino, sin embargo, justamente frente a los sudamericanos fue el único duelo del Mundial en el que no tuvo participación.

La primera experiencia en una Copa del Mundo para Edson Álvarez fue en Rusia 2018, donde realizó su debut frente a Alemania. El resultado terminó con triunfo de 1-0 sobre los ´teutones´; para este duelo entró de cambio al minuto 58.

Así se expresó Edson Álvarez del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio:

Es un enfermo -en el buen sentido de la palabra- del futbol, de verdad. Me acuerdo que unos días antes de enfrentar a Alemania él decía: ´vamos a ir ganando y a este minuto voy a meter al señor Álvarez´, llegó el minuto y me metió por Carlos Vela, no le importó que Vela se enojara".

De igual manera, Edson Álvarez revivió el autogol que anotó frente a Suecia en el tercer partido de México en la Fase de Grupos, asegurando que ese momento lo hace sentir orgulloso:

Siento que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me hizo madurar más y me hizo más fuerte de lo que ya soy. El autogol que meto, me siento tan orgulloso de haberlo hecho... aunque fue muy duro para mí".

Me sentí mal porque la gente me atacó mucho. Atacaron a un chavo de 19 años, iba empezando y era mi primer Mundial. Después recibí mucho apoyo de toda la gente y después entendí que es parte del futbol".

Finalmente, y como uno de los líderes de la Selección Mexicana, Edson Álvarez habló de Jaime Lozano y de lo que viene para el Tri de cara a recibir la Copa del Mundo en 2026:

Es un entrenador muy joven, con nuevas ideas y ganas de superarse. Tenemos muy buena relación".

Respecto a los naturalizados, hizo énfasis en que se debe voltear a ver lo realizado por Alemania y Francia actualmente:

Es difícil porque en todos los países lo hacen. Yo no veo por qué en México, jugadores que realmente sienten el país, que han estado la mayor parte de su vida viviendo en México, y querer representar a la Selección, no puedan estar. No lo veo mal".

Finalmente, bajo la misma línea, recordó cómo tuvo que hacerse de un lugar en América para consolidarse, llegar al futbol europeo y jugar en la Selección Mexicana:

¿Por qué se enojarían si lo que queremos es sumar? El lugar está, si después se lo gana un chavo... te lo digo yo, que tuve que pelear con Osvaldo Martínez, Pablo Aguilar, Paolo Goltz, Rubens Sambueza y nunca me hice de menos. Si el día de mañana me traen a otro medio de contención al West Ham, voy a demostrar que soy mejor", sentenció.