El balk que nadie vio en el juego 2 de la Serie Final.

GUADALAJARA, Jalisco 23-Jan-2025 .-Sufrido y cardiaco segundo juego se vivió en la Serie de México, el cual se definió en entradas adicionales donde los Charros de Jalisco triunfaron 2-1 sobre Tomateros de Culiacán.

La carrera del gane llegó hasta el décimo cuarto episodio, cortesía de un sencillo productor de Carlos Mendivil, pero para el manager caporal, Benjamín Gil, la victoria tuvo que haber llegado desde antes debido a un balk (movimiento ilegal del pitcher) en el décimo primer inning, momento donde los zapopanos contaban con casa llena.

"Cuando tuve la oportunidad de hablar con él (Gilberto Mayer, umpire de home) le recordé que hubo un balk con hombre en tercera y no lo marcaron. Fue balk, y me dijo 'sí fue balk, pero nadie de las bases dijo', pero no lo tienen que marcar ni 3 ni 4 ni 2, nomás lo debe marcar uno.

"Estoy de acuerdo que el (umpire) del jardín derecho y el primera base quizás no lo vieron (por el movimiento del brazo), pero tú no puedes estar en la placa y hacer eso. Él (Stephen Nogosek) se levantó e hizo así, fue balk, el juego lo debimos haber ganado en esa entrada", dijo Gil en conferencia de prensa después del juego 2.

La polémica jugada surgió cuando Nogosek se encontraba enfrentando a Donovan Casey, y fue momentos antes del tercer lanzamiento donde el pitcher, que se encontraba listo para lanzar, hace un movimiento ilegal con el brazo.

A pesar de ser un movimiento claro ninguno de los 6 umpires decretó el balk, lo que causó la molestia del manejador caporal, quien reclamó la acción desde el dugout antes que Casey se fuera ponchado.

"No es para criticar a los umpires, pero si uno como jugador se equivoca, por eso hay reglas. No puedo dar la ventaja con un balk', pues que no haga balk. Fue un juego bien controlado, pero fue una situación en la que sí me molesté a pesar de que no le reclamé inmediatamente porque el juego se acababa", añadió 'El Matador'.

De haberse señalado dicha acción, Mateo Gil, quien se encontraba en tercera base, hubiera sido llevado al pentágono y anotado la carrera de la diferencia, ya que por regla, al marcar un balk los corredores avanzan una base, aunque el bateador en turno se mantiene en el plato.