El Chicharito habló sobre su supuesto veto de la Selección Mexicana

El dia de ayer, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana dio a conocer la lista de los convocados para el mundial de Qatar 2022, donde se destacó la falta de Javier "El Chicharito" Hernández, por lo que el jugador habló sobre su relación con la selección.

En una entrevista con el legendario jugador, Hugo Sánchez, en su programa que se transmite en ESPN y en Star+, El Chicharito hablo sobre su supuesto veto en la selección.

"Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ´mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto", argumentó.

Además, el jugador del Galaxy señaló que su salida de la selección de dio antes de la llegada de El Tata, por lo que desconoce como es el proceso ahora.

"Ya no supe qué sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ´Tata´ Martino", arguyó.

Sobre la relación que tiene con el seleccionador, Chicharito aceptó haber tenido diferencias con el argentino, mismas que resolvió de manera positiva desde hace tiempo, dejando claro que Gerardo Martino no lo ha convocado porque apostó por otros jugadores en la posición de centro delantero.