El día que rechazaron a Keylor Navas por su estatura

GUADALAJARA, Jalisco 21-Jan-2025 .-Keylor Navas será el nuevo portero de Newell´s Old Boys del futbol argentino.

Hoy, que el costarricense Keylor Navas, ex portero del Real Madrid, del PSG y el Nottingham Forest, entre otros clubes, está por llegar al futbol argentino, se evoca el día en que el polémico técnico Caruso Lombardi rechazó al guardameta para integrarlo a Racing de Avellaneda.

Era el año 2009, el Racing de Avellaneda tenía severos problemas en la Tabla de Cociente, lo cual comprometía su permanencia en Primera División, a lo que se sumaba una profunda crisis económica, lo cual le reducía las posibilidades para hacer grandes contrataciones.

El técnico en turno era Caruso Lombardi, especialista en salvar equipos del descenso, y en aquel entonces buscaba jugadores para cubrir las posiciones clave en la portería, defensa, medio campo y delantera.

Un amigo de Lombardi en Costa Rica le habló de Keylor Navas, a quien definió como la figura del Saprissa de Costa Rica (en aquel entonces propiedad de Jorge Vergara, QEPD), con sólo 23 años y además seleccionado de su País.

En sí, a Caruso y al Racing de Avellaneda les estaban ofreciendo un diamante en bruto que no tenía un costo muy alto.

Pero cuando a Lombardi le mostraron el video con las mejores atajadas de Keylor Navas, el rechazo del técnico argentino fue inmediato.

"¿Estás loco? Olvídate, los dos centrales, el cinco, el nueve y el arquero, 1.90, si no que vaya buscando en otro lado", fue la primera respuesta de Caruso Lombardi a su amigo costarricense.

La reacción negativa de Caruso Lombardi a Keylor Navas radicaba en su estatura de 1.85 metros, la cual consideró que era muy baja para lo cual requería el técnico argentino, que al final eligió quedarse con Jorge De Olivera, quien ya era el titular de Racing de Avellaneda en 2009.

En diversas entrevistas, Lombardi ha reiterado que no se arrepiente de la decisión tomada en aquel entonces.

"Me mandaron un video suyo desde Costa Rica. Lo vi muy chiquito y en aquel momento era un arquero más. Cuando lo vi en el arco, dije, 'me vas a traer a la Hormiga Atómica, déjate de hinchar las bolas'.

"¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil. Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo. Si es difícil con los jugadores de campo, imagínate con un arquero", señaló Lombardi, quien al final sí logró salvar a Racing de Avellaneda del descenso.

Pero entonces, la carrera de Keylor Navas fue en pleno ascenso, ya que en 2010 partió rumbo al Albacete de España en la Segunda División para después partir al Levante.

El trampolín de Keylor Navas fue su gran actuación en el Mundial de Brasil 2014, con la Selección de Costa Rica, que logró clasificarse a Cuartos de Final en donde el representativo perdió 4-3 en penales, contra Países Bajos.

Con toda aquella vitrina, Keylor Navas llenó el ojo del Real Madrid, equipo que lo contrató para la temporada 2014-2015 y con el que conquistó un título de Liga, una Supercopa de España, tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, y tres Supercopas de Europa.

Tras su travesía por Europa, que incluye también el paso por el París Saint-Germain y el Nottingham Forest, de la Premier League, luego de 16 años de aquel rechazo de Lombardi, finalmente, Keylor Navas jugará en Argentina, pero no con Racing de Avellaneda ni con el polémico técnico, sino que estará en Newell´s Old Boys.