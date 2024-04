El DT que arriesgó su salud por dirigir al Atlas.

GUADALAJARA, Jalisco 23-Apr-2024 .-Juan Carlos Chávez dirigió al Atlas en uno de los momentos más críticos de la historia del club. Era la última etapa de los 123 socios manejando al Atlas en el área de futbol, y sus finanzas estaban en números rojos. Fue tanta la presión negativa que "La Pájara" Chávez decidió renunciar al verse afectado en su salud.

En el Apertura 2011, Juan Carlos Chávez fue nombrado técnico del Atlas en lugar de Rubén Omar Romano, quien dejó al equipo en el último lugar de la Tabla General y en el antepenúltimo del Cociente. Para el Clausura 2012, Chávez salvó al equipo del descenso, pero en el Apertura 2012 se doblegó ante los malos resultados.

"Me toca mi oportunidad de ser entrenador del Atlas tras ser técnico de la Selección Sub 20 en el Mundial en Colombia, me busca la directiva para dirigir. Atlas pasaba una situación muy complicada en todos los aspectos, económicos, calidad de jugadores extranjeros y mexicanos, sin dinero, sin nada, y no me animaba a dirigir al Atlas porque era el último en la porcentual y era el más goleado. A ese equipo tristemente lo dirigía Rubén Omar Romano, él no tuvo la culpa (de los malos resultados), pero a mí me toca dirigirlo después y afortunadamente nos salvamos.

"En mi tercer torneo con Atlas intentamos hacer un equipo que jugara bien, que ganara y fuera protagonista, pero no lo lográbamos, teníamos muchos empates, perdíamos 1-0 o ganábamos 1-0, llegaron algunos jugadores especiales como el 'Negro' Alonso (Sandoval), (Matías) Vuoso, (Héctor) Mancilla, y la presión era tanta que me afectaba la salud. La directiva me pedía que no me fuera, pero yo no me sentía bien y preferí dar un paso al costado. A mí no me dieron las gracias, yo renuncié porque ya me estaba afectando a mi salud, no era sano dirigir al Atlas, era algo muy fuerte y sentí que arriesgaba mi salud", recordó Chávez.

En lugar de Juan Carlos Chávez llegó Tomás Boy, quien para el Clausura 2013 salvó al equipo del descenso y lo clasificó a Cuartos de Final.