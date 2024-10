El futuro de Erik Ten Hag en vilo; Manchester United a la baja

El futuro de Erik Ten Hag está en vilo, luego de que el Manchester United suma una racha de malos resultados tanto en la Premier League como en la Europa League. Cinco partidos sin conocer la victoria.

Se puede catalogar como un inicio de temporada desastroso: el Manchester United se ubica en el lugar 14 en la Premier con sólo dos victorias en siete partidos. Se suman dos empates y tres derrotas, una diferencia de goles de -3 y con ocho puntos conseguidos. El Liverpool es líder con 18 unidades.

Tras el 0-0 ante el Aston Villa, el Manchester United suma tres partidos sin anotar (Ante Aston Villa, Tottenham y Crystal Palace). Su última victoria en la Premier fue el 14 de septiembre de 2024, cuando golearon 0-3 al Southampton.

"Sabemos que en este momento tenemos falta de gol. En ese aspecto no es un buen inicio (de temporada), tenemos que dar un paso adelante. Es un área en el que tenemos que mejorar", comentó Ten Hag a Sky Sports.

Jim Ratcliffe, copropietario del equipo, evitó pronunciarse sobre el futuro de Erik Ten Hag.

"No quiero responder a esa cuestión. Me gusta mucho Erik. Creo que es un muy buen entrenador, pero a fin de cuentas no soy yo el que decide", declaró el pasado viernes a la BBC.

El fundador de Ineos echó balones fuera y trasladó la responsabilidad al nuevo equipo rector del Manchester United, Dan Ashworth, su director deportivo, y Omar Barrada, director ejecutivo.

"Nuestro objetivo es muy claro, queremos devolver al Manchester United donde debe estar, y por el momento no es el caso, evidentemente", explicó el millonario británico, dueño del Manchester United desde febrero.

Tras dos fechas en la Fase de Liga de la Europa League, el Manchester United está lejos de los ocho equipos que pasan directo a los Octavos de final. Los dirigidos por Erik Ten Hag sólo tienen dos puntos, productos de dos empates y se ubican en el sitio 21 de la clasificación general.

Los "Red Devils" iniciaron con un empate 1-1 ante Twente y siguieron con otra igualada, ahora de 3-3 ante Porto.

En la tercera jornada, Manchester United visitará al Fenerbahce el próximo 24 de octubre.