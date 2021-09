El inolvidable prospecto Guillermo "Gato" Martínez

"Tú sabes Ramiro, eran años difíciles para sobrevivir en aquel año de los 60´, por esta razón, mis padres me dijeron", tu sabes Guillermo si quieres asistir a jugar beisbol, es tu decisión, y pues claro no fui, me dice en tono nostálgico, mi entrevistado Guillermo Martínez Martínez, mejor conocido en el béisbol de la época de los 60 como el "Gato" Martínez.

Fue por la calle Lázaro Cárdenas, en donde localicé al "Gato" Martínez, un personaje con poderosa dinamita en su brazo de lanzar, por eso muchos lo catalogaban como un prospecto de Elite, con varios títulos de pitcheo y bateo en los circuitos amateurs de Monclova y del Beisbol Departamental de AHMSA, le manifesté el interés de fabricar una Crónica Deportiva de su trayectoria beisbolera en vida y accedió de inmediato.

¿GUILLERMO ME DA SU NOMBRE COMPLETO?

Guillermo Martínez Martínez, mejor conocido en el ámbito beisbolero como el "Gato" Martínez, una leyenda del beisbol de antaño, que nació y se crió en calle Lázaro Cárdenas, entronque con la calle nueva, cuando sus padres llegaron de Nueva Rosita.

¿CÓMO NACIÓ EN TI GUILLERMO EL AMOR POR EL BEISBOL?

Mi padre lo jugaba en beisbol de AHMSA, y yo me inicié con don Ventura Hernández con el equipo Pericos, en infantil, ahí conocí a Julián García, un bat de respeto, Chacho Godina, Chacho Garza y Jesús "La Libre" Valdés, así como muchos, más también jugué en la colonia Obrera con Aztecas del señor Rodríguez, a quien apodaban el "Marranero".

¿DESPUÉS DE LA INFANTIL, ESTUVISTE EN BEISBOL AMATEUR?

Si Ramiro, en la Liga de Beisbol Baldemar Flores Zapata, con el equipo, recuerdo que llevaba sin hit ni carrera, solo que el anotador se le fue la pluma y registró un hit, yo lo catalogaba como un juego perfecto, yo jugaba con el Tropezón Bar y posteriormente con el equipo Ofertas, en donde logré par de campeonatos, en ese circuito yo logro 10 victorias consecutivas.

Si mal no recuerdo, me dice el "Gato" Martínez, en equipo al que ganó lo estaba dirigiendo el Fernando "Pichi" Padilla, era un tremendo trabuco.

¿MEMO CÓMO LLEGASTE A SIDERÚRGICOS DE MONCLOVA EN EL 65?

Mira Ramiro, para llegar a Siderúrgicos de Monclova, fabricaron un cuadrangular de beisbol, para asistir a un torneo nacional a Zacatecas, fueron 4 equipos, Estancias, Monclova, Frontera y Castaños, claro, dice el "Gato" Martínez, yo estaba con Monclova.

Y agregó; Si mal no recuerdo, jugamos con el poderoso equipo cien por ciento plagado de estrellas, el conjunto del XX de Estancias a quien le ganamos y otro día hicimos lo mismo con Frontera siendo yo el ganador en labor de relevo ya después otro compañero le ganó a Castaños y sacamos el boleto para el nacional Zacatecas.

Ya después de haber estado en el nacional en Zacatecas, regresamos a Monclova y Artemio Castro, mánager de la Selección de Coahuila (Monclova) en el nacional, lo buscó Tomás Martell Aguirre mánager de los Siderúrgicos, solicitando un lanzador.

No hay problema, le dijo La "Colilla" Castro a Tommy, aquí está el "Gato" Martínez, prospecto con tremendo brazo de lanzar, me dio mucho gusto, me dice Memo, estar en beisbol profesional.

Y comentó; tuve una primera vuelta aceptable el LBNC, pero ya en la segunda vuelta, Tomas Martell, habló con los muchachos y dijo, voy a seguir jugando igual, mis lanzadores serán Juan Vázquez y Lázaro Cárdenas, yo opté por decirle a Tommy, mira aquí está mi uniforme, hoy vengo a jugar y no estar en la banca.

Guillermo "Gato" Martínez todavía se ve bastante fuerte, buen cuidado el chamaco por sus hijos, por su hermano, pero recuerda en todo momento, los grandes triunfos que obtuvo en el beisbol amateur y profesional de LNBC.

¿RECUERDA MEMO MARTÍNEZ, HABER RECIBIDO INVITACIÓN DE CLUBS DE LMB?

Fue en Allende, a donde me llevó el profesor Juan Pablo Torres oficinistas de Laminadora en Caliente, a un torneo que había ahí, y en donde estaban buscadores de equipos de Liga Mexicana de Beisbol.

Ahí Ramiro, pitchearon todos por Allende, y no podía frenar el ataque de Sultanes, en la última entrada, me dieron la bola, no se me olvida que ahí estaba Jorge Carlos "La Coquena" González, que jugaba con Allende,

Ahí dominó con dos rolas y un ponche, pero también dominé con el flay al central a Héctor Espino, al concluir el juego, Teto Villalobos que traía a los Sultanes, me buscó y me dijo quieres estar en pretemporada con Sultanes, ahí estaba a mi lado Marcelo Juárez de testigo.

¿Y QUÉ PASÓ, LLEGÓ LA CARTA A TU CASA, GUILLERMO?

Eso no lo sé, pero considero que si llegó, nomás que mis padres, como que no querían que me perdiera y, la escondieron, y me quedé con las ganas de disfrutar de los mejor, pero también Ramiro me llegó una oferta de La Perla Chihuahua, para ir a jugar por allá, "Me dijo el empresario", ahí está la avioneta, ve por tu cosas y mañana nos vamos

Guillermo "Gato" Martínez es hijo de José Guillermo Martínez Álvarez, su madre Gregoria Herrera Martínez, la dinastía la integraron, Gilberto Martínez, Jesús, Juan, Martín y Juan Héctor Martínez, todos ellos nativos de la calle Lázaro Cárdenas.

¿ALGUNA SATISFACIÓN QUE TE HAYA DADO MEMO EL BEISBOL?

Mi satisfacción muy grande, es que por medio del beisbol, conocí a muchos amigos, tremendos beisbolista y lo principal fue saber conducirme para ser un gran padre de familia, respetuoso y amoroso con mis hijos, así concluyó la entrevista con el "trotamundos" del beisbol, el prospecto de los años 60´s Guillermo "Gato" Martínez.